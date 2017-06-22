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22 июня 2017, 14:01
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О редких болезнях замолвите слово…

Июнь ознаменовался в этом году многими знаменательными событиями в медицине, но одно из них, кажется, даже в этом ряду стоит обособленно. В Якутске состоялась вторая молодежная научная конференция с международным участием «Генетика и здоровье: актуальные вопросы и современные технологии».

Организаторы конференции — Министерство здравоохранения республики, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Министерство по делам молодёжи и семейной политики республики и Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины.

Для участия в конференции были персонально приглашены зарубежные и российские специалисты в области медицинской генетики:
J. Andoni Urtizberea, PhD, заместитель директора Центра обращений больных с нервно-мышечной патологией госпиталя Марин Эндье, руководитель учебного курса «Школа миологии» в Институте Миологии (г. Париж, Франция),
Hidehito KONDO, врач отделения педиатрии Университета Осака (г.Осака, Япония),
Людмила НАЗАРЕНКО, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, руководитель лаборатории наследственной патологии (г.Томск);
Сергей НИКИТИН, д.м.н., профессор, руководитель клиники «Практическая неврология» (г.Москва);
Елена ХВОСТИКОВА, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ РФ, директор АНО «Центр помощи пациентам «Геном» (г.Санкт-Петербург).
В докладах, представленных на конференцию, говорилось о научных достижениях в области медицинской генетики, современных методах диагностики, лечения и актуальных проблемах профилактики наследственных и мультифакториальных заболеваний в Якутии.

С участием гостей проведены школа для пациентов с орфанными заболеваниями, школа для практикующих врачей, научно-практический семинар по диагностике и лечению наследственных болезней.

Врачи, представители органов власти и пациентских общественных организаций вместе обсудили вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, проблемы людей, столкнувшихся с редким заболеванием, и роль общественности в повышении  качества их жизни/.
— Конференция была посвящена Году молодежи в РС(Я), 60-летию высшего медицинского образования в Республике Саха (Якутия) и 25-летию Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины», — говорит к.м.н. заведующая Медико-генетическим центром РБ№1-НЦМ и УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ Айталина СУХОМЯСОВА.

Участники конференции — о значении форума.

Анна НОГОВИЦЫНА, врач-генетик МГЦ:
Нашим куратором много лет, с начала 1990-х годов, является НИИ медицинской генетики г.Томска. Развитие медицинской генетики в Якутии состоялось благодаря подготовке кадров в стенах этого института, проведенным совместным выездным исследованиям.

Полина гурьева, научный сотрудник УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ:
Андони Уртезбереа провел в Якутске мастер-класс для практикующих врачей-неврологов, генетиков, педиатров по диагностике нервно-мышечных заболеваний с разбором клинических случаев миотонической дистрофии 1 типа, поясно-конечностной мышечной дистрофии.

Филипп ВАСИЛЬЕВ, инженер исследователь УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ:
ХидехитоКондо (HidehitoKondo) – PhD, врач отделения педиатрии Университета Осака (г.Осака, Япония) выступил с докладом на тему: «Мукополисахаридоз — плюс синдром» (MPSPS). В докладе обсуждались клиническая картина заболевания и результаты проведённого полноэкзомного секвенирования. Х.Кондо остановился в докладе на подробном рассмотрении функций белка VPS33A. По его словам, на исследование болезни, которая поражает новорожденных, ушло около десяти лет. За все время она была диагностирована у 15 детей, только один из них остался жив. «У пациентов в раннем возрасте обнаруживаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, анемия, поражение почек и задержка психомоторного развития. Большинство умирает в первые годы жизни», — отметил исследователь. Он подчеркнул, что мутация, которая вызывает «Мукопослисахаридоз — плюс», встречается с очень высокой частотой у якутов. Если оба родителя являются носителями этого гена, то вероятность, что ребенок родится больным, составляет 25%. В Якутии в настоящее время уже внедрена дородовая ДНК-диагностика этого заболевания, но ученым предстоит выработать подходы к его лечению. Хидехито Кондо провел консультацию больного ребенка с заболеванием MPSPS, проконсультировал детей с нейрональным цероидным липофусцинозом 6-го типа и провел обсуждение с сотрудниками УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ ФГАОУ ВО «СВФУ» и Медико-генетического центра Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины» по дальнейшему изучению данного заболевания. На обсуждении были затронуты вопросы патогенеза заболевания, диагностики и лечения. Было решено продолжить совместное исследование данного заболевания. Сотрудниками лаборатории УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ ФГАОУ ВО «СВФУ» и научной группой из Университета Осака под руководством профессора Норио Сакаи (NorioSakai) было проведено научное исследование, по результатам которого выявлено новое, не описанное ранее заболевание из группы наследственных болезней обмена с аутосомно-рецессивным типом наследования, с быстрым прогрессированием и летальным исходом в младенческом возрасте. В РБ№1-НЦМ было выявлено 15 больных с подобным заболеванием, из них в настоящий момент жив только один ребенок. Клиническая картина: грубые черты лица, скелетные аномалии, отставание в психомоторном развитии, поражение дыхательной системы, поражение почек и печени, поражение сердца. В ходе проведенной работы была установлена молекулярно-генетическая причина данного заболевания. Выявлена мутация (c.1492) в гене VPS33A. «Мукополисахаридоз – плюс» был внесен в международный регистр наследственных заболеваний OMIM под номером 617303 (MUCOPOLYSACCHARIDOSIS-PLUS SYNDROME; MPSPS).

Елизавета ГУРИНОВА, врач-генетик МГЦ:
В Якутию впервые прибыл по приглашению для участия во II Молодежной научной конференции «Генетика и здоровье: актуальные вопросы и современные технологии» J. AndoniUrtizberea – PhD, заместитель директора Центра обращений больных с нервно-мышечной патологией госпиталя Марин Эндье, руководитель учебного курса «Школа миологии» в Институте Миологии (г. Париж, Франция). Профессор J. AndoniUrtizberea – основатель ежегодной летней школы миологии в Париже (Франция) с 1997 г.. Он проводит международные школы миологии по всему миру, с 2010 г. — в России (в Санкт-Петербурге, Москве). Мне удалось посетить одну из школ в Санкт-Петербурге и пригласить его в нашу республику. J. AndoniUrtizberea прочитал лекции по диагностике поясно-конечностных мышечных дистрофий и о новом в лечении нервно-мышечных заболеваний в рамках научно-практического семинара по диагностике, лечению и профилактике наследственных болезней. Налажены контакты, в следующем году планируется проведение школы миологии в Якутске. Подписан трехсторонний меморандум о совместном сотрудничестве между АндониУртезбереа (г. Париж, Франция), Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия). В рамках данного сотрудничества наши специалисты смогут пройти обучение в Школе миологии в г. Париже.

— В рамках конференции в нашей впервые была представлена пациентская организация для больных с генетическими заболеваниями. Руководителем пациентской организации стала мать ребенка с редким заболеванием мукополисахаридоз IV А типа, — поделилась врач-генетик Медико-генетического центра Роза ИВАНОВА.
В России зарегистрировано около трех тысяч пациентских организаций, которые на разных уровнях защищают права людей, страдающих различными заболеваниями.
— Данная конференция дала возможность получение подробных консультаций опытных врачей, мы узнали об опыте работы Елены Хвостиковой, которая всеми силами и разными возможностями пытается помочь каждой семье, и не только детям, но и их родителям, — говорит руководитель вновь созданной пациентской организации Олеся МЫШЕНКОВА. — В настоящее время принято решение о создании некоммерческой организации в г. Якутске, будут охвачены не только дети и взрослые с орфанными заболеваниями, но и те, кто нуждается в помощи, ведь лечить нужно всех кому это необходимо.
P.S. Олеся – мама ребенка с редким заболеванием, разговор с ней мы договорились сделать отдельно).
Сплоченность пациентов и врачей является приоритетом таких мероприятий, так как вместе мы многого можем добиться, — убеждены организаторы конференции. – Нам необходимо широкое освещение в средствах массовой информации проблем пациентов, распространение информации о существовании редких заболеваний в республике, качество и продолжительность жизни которых зависит от квалифицированной диагностики и лечения, наличия доступных препаратов. И мы очень надеемся на вас, журналистов.

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Источник: О работе конференции узнавала Зоя ИГНАТЬЕВА
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