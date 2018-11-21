О работе выездной кассы Теплоэнергосервис в г. Ленск

Вилюйский филиал Теплоэнергосервис сообщает о начале работы выездной кассы для
жителей микрорайонов — Мухтуйский и Теплый стан в Ленске.
Выездная касса Вилюйского филиала открылась 8 ноября и далее будет работать каждый
второй и четвертый четверг месяца с 15.00 ч. до 17.00 ч. в помещении УК «Комфорт» по
адресу: мкр. Мухтуйский, д. 12.
Для получения дубликата квитанций при оплате коммунальных услуг необходимо оставить
предварительную заявку по телефону: 39-213 до 11.00 ч. в день приема оплаты.
Также прием платежей за услуги Теплоэнергосервис без комиссии производится в
отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и
др.). Потребители могут произвести оплату и в кассах Энергосбыта.
Для получения консультаций по вопросам задолженности, реструктуризации долга и др.,
можно обращаться в отдел сбыта Вилюйского филиала Теплоэнергосервис по адресу: г
Ленск, ул. Победы, дом 77 или по телефону 8(41137) 3-92-12, 3-92-13.