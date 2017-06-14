О публичных слушаниях 24 мая 2017 года

В связи с распространением некоторыми информационными ресурсами не соответствующих действительности сведений о публичных слушаниях, проводимых Окружной администрацией городского округа «г.Якутск», сообщаем следующее.

Публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания территорий кварталов «Белое озеро», «Ботанический сад», «Хатын-Юрях», «Птицевод», «Речевая школа» городского округа «город Якутск» назначены Распоряжением главы Окружной администрации № 704р от 05.05.2017 г. на 24.05.2017 г. Данные публичные слушания на иные даты не назначались, не переносились и были проведены согласно указанному распоряжению.

В перечне вопросов, подлежащих рассмотрению на данных публичных слушаниях, вопроса о земельном участке гражданина Жиркова А.Н. не значится.

Время проведения публичных слушаний, указываемое в сообщениях информационных ресурсов, также не соответствует действительности.

С информацией о назначении публичных слушаний, времени их проведения, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, можно ознакомиться на официальном сайте Окружной администрации городского округа «г.Якутск» Якутск.рф.