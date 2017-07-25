О проблемах демографии Якутии расскажет горожанам ученый СВФУ

О демографических проблемах региона и возможных путях их решений гостям и жителям столицы расскажет заведующий лабораторией экономики народонаселения и демографии НИИ региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета Светлана Сукнева. Встреча с ученым состоится в рамках проекта «Open. лекции» в эту субботу, 29 июля.

«Необходимо принять кардинальные меры по улучшению рождаемости населения для предупреждения негативных факторов и сохранения социально-демографической устойчивости региона», – считает руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии СВФУ.

Демографическая ситуация в целом на Дальнем Востоке характеризуется нисходящей динамикой как в результате миграционного оттока, так и естественной убыли в большинстве субъектов, отмечает доцент федерального университета. По словам ученого, потеря населения существенно разрушила демографический и трудовой потенциал региона, привела к подрыву экономических возможностей и ухудшению геополитического положения.

В рамках встречи Светлана Сукнева расскажет о факторах, которые влияют на демографию, и познакомит слушателей с демографической историей республики – опираясь на цифры и факты, проанализирует прошлое и настоящее и поделится взглядом на будущее Якутии.

Встреча с лектором состоится 29 июля в 17:00 часов в беседке «Лесная библиотека» парка культуры и отдыха города Якутска. В качестве партнеров проекта выступают Парк культуры и отдыха города Якутска, Российское общество «Знание», газеты «Якутский вечерний», «Эхо Столицы», «Киин Куорат», «Она+», издания Ykt.ru, Yakutiamedia.ru, SakhaLife.ru, ИА SakhaNews. Регистрация на лекцию проходит здесь.