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О правах и обязанностях

Для начала короткое предисловие. Нынче стало хорошим тоном ругать всех и вся, кроме себя. Что бы с нами ни происходило – виноват кто угодно, только не мы сами. Кто же? Прежде всего, конечно, власть. И неважно – какая. Городская ли, республиканская, федеральная. И неважно, что ее – власти – действия на любом уровне определяют законы. Которые принимают люди, которых мы сами выбираем, чтобы они отстаивали наши интересы – депутаты. И эти законы нам надо хотя бы немного знать, чтобы понимать, куда обращаться за решением своих проблем. А если не знаем, не давая себе труда в этом разобраться, то виноваты все равно не мы. Кто угодно, но – не мы.

Пойдем по списку «виноватых» дальше. После властей больше всего корить за нашу «несчастную» жизнь принято тех, кто призван сделать ее комфортной и уютной. Управляющие компании. Которые, кстати, по закону, принятому выбранными нами же людьми, тоже выбираем мы сами. Может ли наш выбор быть неудачным? Запросто. Но виноваты в этом, опять же, кто угодно, но только не мы сами. Наконец, в нашей теперешней «несчастной» жизни виноваты даже… домашние кошки и собаки. Те, которых мы приручили, и за которых, если верить классику, мы в ответе. Но ответственность – это же шанс самим оказаться виноватыми. Непорядок. Ведь так разваливается вся конструкция поведения многих современных обывателей.

К чему это предисловие – станет ясно ниже. А теперь серьезно, и – по сути. Любое общественное устройство строится на балансе прав и обязанностей. Это неразлучная пара. Не может быть прав без обязанностей и обязанностей без прав. Но, как выясняется, согласны с этим не все. Ведь куда приятнее «качать права», освободив самих себя от элементарных обязанностей, чем эти невеликие обязанности выполнять по отношению к тем, с кем живешь под одной крышей, ходишь по одним улицам, дышишь одним воздухом. На днях жители дома на улице Губина, 37 на своем внеочередном собрании продемонстрировали это наглядно. Имеют ли горожане право быть недовольными условиями своей жизни? Безусловно. Вот только постановочные вопросы, которые жильцы дома задали представителям Управы Губинского округа, управляющей компании «ЖКХ Губинский», Минздрава и городского Управления образования и СМИ, наводят на размышления. По крайней мере, немалая их часть.

Есть те, что по делу. Например, установить в проезде между домами по ул. Губина, 35 и 37 «лежачего полицейского», чтобы резвые автомобилисты не подвергали опасности жизнь и здоровье живущих здесь детей и взрослых. Или разобраться с гаражами, которые создают угрозу противопожарной безопасности дома. Или добиться более пристального внимания к обитателям общежития со стороны Комиссии по делам несовершеннолетних и участкового.

Но есть вопросы, которые вызывают недоумение. Например, требование к управляющей компании организовать регистрацию домашних животных и ознакомить жильцов с законами, которые регулируют содержание собак и кошек. Оказывается, усатые и хвостатые отправляют свои естественные надобности прямо в коридорах и на лестницах то ли при попустительстве, то ли под присмотром своих хозяев. Но соседи таких хозяев в упор не видят и не знают, и никакой воспитательной работы с ними провести не могут. А виновата, оказывается, управляющая компания, которая не сделала то, что от нее сегодня требуют. При этом у жильцов даже не возникает мысли, что содержание своих домашних питомцев – это их право, и их же обязанность.

Были обращения и по чисто коммунальным вопросам. Например, установить входную дверь с электронным замком и домофоном. Даже поверхностное знакомство с действующим жилищным законодательством позволило бы жильцам дома не оказаться в глупом положении, ведь этот вопрос должны решать они сами. Но если он не решается, то должен же кто-то быть виноват? То ли Управа, то ли управляющая компания. Ведь право поднять вопрос есть, а про обязанность следить за своим общим имуществом собственники жилья как-то забывают.

Поднимались вопросы по теплоснабжению подъезда и лестничных пролетов, и стоимости их отопления. В управляющей компании «ЖКХ Губинский» пояснили, что расчеты с поставщиками тепла ведутся по фактическим показаниям теплосчетчика, установленного в общедомовом пункте учета. При этом жилищники, согласно требованиям законодательства, ежегодно производят перерасчет по экономии тепла. В 2016 году жителям дома было возвращено 336 тысяч рублей, а за период с января по сентябрь 2017 года – еще 244,5 тысячи рублей.

Но самое интересное, как говорится – вишенка на торте, совсем не в этом. В управляющей компании «ЖКХ Губинский» нам сообщили, что жильцы дома по ул. Губина, 37 хронически не оплачивают жилищно-коммунальные услуги. На сегодняшний день их задолженность перед жилищниками составляет 2 миллиона 306 тысяч рублей. Общая сумма начислений за ЖКУ с дома целиком составляет меньше 252 тысяч рублей в месяц. Нехитрая арифметика показывает, что собственники жилья не платят управляющей компании почти 10 месяцев, но требовать решения своих проблем, не разбираясь, в чьей компетенции это находится, не забывают. Разумеется, никто не требует от горожан отказываться от своих законных прав. Но, может, стоит вспомнить и о своих не менее законных обязанностях? Тогда, глядишь, и жизнь наладится. Всем на радость.

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Источник: Тимофей СЕРГЕЕВ
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