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Экология
17 сентября 2018, 12:53
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О пойманной «чумной» щуке

Ранее в номере газеты Якутск вечерний была опубликована информация о паразитах рыб, был вопрос о пойманной с язвой на теле щуки. Как мы знаем щука является наиболее «паразитоносительной» рыбой из всех употребляемых нами рыб Обнаруженные на теле щуки красные наросты, бугорки, язвы, конечно же удивляют рыбаков, что за это зараза опасно ли для человека?

Такие бугорки могут быть, как у щуки, так и у окуня и карася по всему телу разных размеров и более крупные язвы могут достигать до 5-10 см. При при вскрытии пойманной с такой язвой рыбы мы существенных отклонений от нормы не выявляли, никаких изменений в филейной части не обнаруживали, но наверняка неприятно готовить еду от рыбы такими явными язвенными наростами.

Впервые это заболевание было зарегистрировано в Германии в начале прошлого века. После войны молодняк щуки массово завозился оттуда для разведения – и так чума рыбы была завезена и в водоёмы России.

Такая рыба страдает повышенным аппетитом и хватает всё, что движется, поэтому чаще всего ловится на живца и на блесну, хотя для человека эта болезнь не опасна, но она очень заразна для других рыб, поэтому нельзя выкинуть обратно в водоем. Так что, «больную» пойманную вами рыбу правильнее будет сжечь или лучше сварить, употреблять такую рыбу рекомендовали бы не употреблять.

О пойманной «чумной» щуке (рыбе) лучше сообщить местным рыбоохранным организациям, а те уже должны совместно с экологическими службами заниматься обеззараживанием водоемов, созданием иммунных стад, массовой утилизации больных популяций.

Конечно, жаль, что и у нас появились зараженные рыбы и возможно вспышка этой нехорошей болезни «Чума» щуки.

Источник: Людмила Коколова, доктор ветеринарных наук, заведующая лабораторией гельминтологии Якутского научно-исследовательского института им. М.Г. Сафронова, г. Якутск
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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