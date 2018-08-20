О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних

1 января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденный Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». В соответствии с новым приказом отдельно предварительный медицинский осмотр перед поступлением в образовательные учреждения не проводиться, теперь несовершеннолетние подлежат ежегодному профилактическому медицинскому осмотру.

Профилактические осмотры представляют собой один из видов медицинских осмотров то есть, комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Согласно Порядку № 514н несовершеннолетние установленных возрастных групп подлежат профилактическим осмотрам в следующих целях:

В целях раннего и своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития и определения групп здоровья, выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей.

Об изменениях в новом Перечне исследований детей в рамках медосмотра

Нет деления медосмотров на периодические, предварительные. Только профилактические. То есть, как было: предварительный осмотр проводился перед поступлением в сад, школу, техникум, ВУЗ. Периодический — ежегодно, и включал в себя еще профилактический в декретированных возрастах. Медосмотр перед поступлением упрощен, достаточно будет ежегодного осмотра, который будет проводится в едином порядке как профилактический.

Теперь Информационное добровольное согласие родителей или законного представителя можно оформить заранее.

Если нет детского хирурга, осмотр может провести хирург с дополнительной подготовкой по детской хирургии.

Введены новые формы, есть изменения в поименных списках.

Данные об осмотрах вносятся в историю развития ребенка и хранятся в поликлинике. Эти же сведения передаются в образовательную организацию. Родителям при желании выдается копия осмотров.

Перечень исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних