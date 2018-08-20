О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних

1 января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденный Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». В соответствии с новым приказом отдельно предварительный медицинский осмотр перед поступлением в образовательные учреждения не проводиться, теперь несовершеннолетние подлежат ежегодному профилактическому медицинскому осмотру.
Профилактические осмотры представляют собой один из видов медицинских осмотров то есть, комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.
Согласно Порядку № 514н несовершеннолетние установленных возрастных групп подлежат профилактическим осмотрам в следующих целях:
В целях раннего и своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития и определения групп здоровья, выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей.
Об изменениях в новом Перечне исследований детей в рамках медосмотра
- Нет деления медосмотров на периодические, предварительные. Только профилактические. То есть, как было: предварительный осмотр проводился перед поступлением в сад, школу, техникум, ВУЗ. Периодический — ежегодно, и включал в себя еще профилактический в декретированных возрастах. Медосмотр перед поступлением упрощен, достаточно будет ежегодного осмотра, который будет проводится в едином порядке как профилактический.
- Теперь Информационное добровольное согласие родителей или законного представителя можно оформить заранее.
- Если нет детского хирурга, осмотр может провести хирург с дополнительной подготовкой по детской хирургии.
- Введены новые формы, есть изменения в поименных списках.
- Данные об осмотрах вносятся в историю развития ребенка и хранятся в поликлинике. Эти же сведения передаются в образовательную организацию. Родителям при желании выдается копия осмотров.
Перечень исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
|N п/п
|Возрастные периоды, в которые проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних
|Осмотры врачами-специалистами
|Лабораторные, функциональные и иные исследования
|1.
|Новорожденный
|Педиатр
|Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию, аудиологический скрининг
|2.
|1 месяц
|Педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог и стоматолог
|Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), ультразвуковое исследование почек, ультразвуковое исследование тазобедренных суставов, эхокардиография, нейросонография, аудиологический скрининг
|3.
|2 месяца
|Педиатр
|Общий анализ крови, общий анализ мочи
|4.
|3 месяца
|Педиатр, травматолог-ортопед
|Аудиологический скрининг
|5.
|4 месяца
|Педиатр
|6.
|5 месяцев
|Педиатр
|7.
|6 месяцев
|Педиатр
|8.
|7 месяцев
|Педиатр
|9.
|8 месяцев
|Педиатр
|10.
|9 месяцев
|Педиатр
|11.
|10 месяцев
|Педиатр
|12.
|11 месяцев
|Педиатр
|13.
|12 месяцев
|Педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед
|Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография
|14.
|1 год 3 месяца
|Педиатр
|15.
|1 год 6 месяцев
|Педиатр
|16.
|2 года
|Педиатр детский, стоматолог, психиатр детский
|17.
|3 года
|Педиатр, невролог детский, хирург детский, стоматолог,офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог
|Общий анализ крови, общий анализ мочи
|18.
|4 года
|Педиатр, детский стоматолог
|19.
|5 лет
|Педиатр, детский стоматолог
|20.
|6 лет
|Педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр, детский акушер-гинеколог, детский уролог-андролог
|Общий анализ крови, общий анализ мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), ультразвуковое исследование почек, эхокардиография, электрокардиография
|21.
|7 лет
|Педиатр, невролог, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог
|Общий анализ крови, общий анализ мочи
|22.
|8 лет
|Педиатр, детский стоматолог
|23.
|9 лет
|Педиатр, детский стоматолог
|24.
|10 лет
|Педиатр, невролог, детский стоматолог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог
|Общий анализ крови, общий анализ мочи
|25.
|11 лет
|Педиатр, детский стоматолог
|26.
|12 лет
|Педиатр, детский стоматолог
|27.
|13 лет
|Педиатр, детский стоматолог, офтальмолог
|28.
|14 лет
|Педиатр, детский стоматолог, детский уролог-андролог, акушер-гинеколог, психиатр подростковый
|29.
|15 лет
|Педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр подростковый
|Общий анализ крови, общий анализ мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), ультразвуковое исследование почек, электрокардиография
|30.
|16 лет
|Педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр подростковый
|Общий анализ крови, общий анализ мочи
|31.
|17 лет
|Педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр подростковый
|Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография