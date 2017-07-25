О паводкоопасной ситуации в населенных пунктах и гидрологической обстановке на реках Якутии

По состоянию на 25 июля.

Распоряжением глав муниципальных образований в целях безопасного пропуска паводковых вод на территориях введены следующие режимы:

«Чрезвычайная ситуация»:

— МО «Мятисский 2-й наслег» Среднеколымского района (с. Сватай) с 23.06.2017;

— МО «Алазейский наслег» Среднеколымского района (с. Аргахтах) с 29.06.2017;

— МО «Оспехский наслег» Усть-Алданского улуса (с. Дыгдал) с. 18.05.2017г.

— МО «Октемский наслег» Хангаласского улуса (с. Октемцы) с 21.07.2017г.

«Повышенная готовность»:

— НЮМО «Олеринский суктул» Нижнеколымского района (с. Андрюшкино) с 23.05.2017;

СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН:

В с. Сватай в результате повышения уровня и выхода воды на пойму на реке Алазея частично подтоплено 18 дворовых территорий (проживают 57 человек, в том числе 8 детей). Подтопленными остаются дворовые территории 4 социально-значимых объектов. Кроме того, в зоне подтопления остаются улицы общей протяженностью 500 метров и два пешеходных моста протяженностью 9 метров. Теплотрассы протяженностью 85 м. На 55% подтоплена «Авиаплощадка».

В ПВР отселение население не проводилось (справочно: численность населения — 469 человек; учащихся школы – 95; дети дошкольного возраста – 39; люди старше 65 лет – 53; инвалиды — 49, из них 6 дети-инвалиды).

Для координации, мониторинга паводковой обстановки и адресной помощи населению работает оперативная группа из 4 человек: в составе 2 спасателей ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» и 2 сотрудников ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба республики Саха (Якутия)».

В администрации МО «Мятисский 2-й наслег» организована круглосуточная работа оперативного штаба.

Задействованы силы и средства: 10 человек добровольной пожарной команды, 96 плавсредств, из них с 15 владельцами заключены договора фрахтования, 1 мотолодка ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Сохраняется режим «Чрезвычайная ситуация», введен 23.06.2017г. распоряжением главы МО «Мятисский 2-й наслег» Среднеколымского улуса.

В настоящее время уровень воды составляет 728 см (-4 за сутки) при критическом 750 см, чисто.

В с. Аргахтах в результате повышения уровня и выхода воды на пойму на реке Алазея частично подтоплено 46 дворовых территорий (проживают 181 человек, в том числе 60 детей), из них подтоплены окладники 16 домов (проживает 55 человек, в том числе 19 детей), залито водой 19 частных домов (64 человек, 20 детей, люди расселены по родственникам). Также подтоплена территории ДЭС, СУБ, МБОУ «Аргахтахская СОШ» (выше уровня пола подтоплены гараж школы и мастерская школы). Подтоплены внутрипоселковые улицы общей протяженностью 1371 м. и линии теплосетей общей протяженностью 743 м.

3 человека, в т.ч. 1 ребенок отселены в ПВР (справочно: численность населения — 436 человек; учащихся школы – 95; дети дошкольного возраста – 45; люди старше 65 лет – 62; инвалиды – 45)

Для координации, мониторинга паводковой обстановки и адресной помощи населению работает оперативная группа из 6 человек в составе 2 спасателей ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия), 2 пожарных ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», 2 сотрудников ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Для реагирования на возможное возникновение чрезвычайной ситуации сформирована группировка сил и средств в составе 10 человек добровольной пожарной команды.

Сохраняется режим «Чрезвычайная ситуация», введен 29.06.2017г. распоряжением главы МО «Алазейский наслег» Среднеколымского улуса.

В настоящее время уровень воды составляет 891 см (-2 см за сутки) при критическом 777 см, чисто.

ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС:

В с. Томтор в результате повышения уровня воды на реке Куйдусун размыло мостовой переход на автодороге регионального значения «Оймякон», что привело к отсутствию транспортного сообщения между с.Томтор и с.Орто-Балаган.

Распоряжением первого заместителя главы МО «Оймяконский улус (район)» от 24 июля режим «Чрезвычайная ситуация» снят. Идет работа по подсчету ущерба. В настоящие время проезд по мосту через реку Куйдусун открыт проезд для всех видов транспорта.

НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН:

В с. Андрюшкино в результате повышения уровня и выхода воды на пойму реки Алазея подтоплена территория вертолетной и метеорологической площадки.

Для реагирования на возможное возникновение чрезвычайной ситуации сформирована группировка сил и средств в составе 10 человек добровольной пожарной команды.

Сохраняется режим «Повышенная готовность», введен 23.05.2017г. постановлением главы национального юкагирского МО «Олёринский суктул» Нижнеколымского улуса.

В настоящее время уровень воды составляет 956 см (+5 см. за сутки) при критическом 1000 см, чисто.

ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН:

В с. Токко в результате повышения уровня и выхода воды на пойму на реке Чара в зону подтопления попали 4 жилых дома, в которых проживает 15 человек, в том числе 9 детей. В настоящее время вода сошла со всех домов. Размыта дорога с с. Токко в с. Уолбут (200 м. полотна), подтоплены сенокосные угодья.

Распоряжением Главы МО «Жарханский национальный наслег» от 18 июля режим «Чрезвычайная ситуация» снят. Проводиться подсчет ущерба.

В с. Бясь-Кюель в результате повышения уровня и выхода воды на пойму на реке Чара в зону подтопления попали 10 жилых домов с населением около 41 человека, в том числе 10 детей. В настоящее время вода сошла со всех домов.

Распоряжением ВрИО главы МО «Чаринский национальный наслег» от 24 июля режим «Чрезвычайная ситуация» снят.

Проводиться подсчет ущерба.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

В с. Октемцы в результате повышения уровня воды в р. Лена был размыт участок насыпной дамбы.

21 июля на основании решения КЧС и ОПБ МО «Октемский наслег» введен режим «Чрезвычайная ситуация».

Согласно донесению ЕДДС Хангаласского улуса, угроза населенному пункту на данный момент отсутствует. Наблюдается спад уровня воды. При дальнейшем устойчивом спаде уровня воды начнутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации промыва дамбы.