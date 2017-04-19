 Об особенностях математического образования Японии и России на примере Якутии

Недавно, в рамках реализации Проекта 2.2. Министерства образования и науки РФ, оператором которого выступает Институт развития образования и повышения квалификации Министерства образования и науки РС(Я), побывал профессор университета из города Канадзавы (Япония) господин МИНОРУ Атани. Господин Минору провел ряд лекций на курсах повышения квалификации учителей математики по реализации проекта и выполнения обязательств по мероприятию 2.2. ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях через реализацию региональных проектов и распространения их результатов», посетил школы, встречался с учениками. По завершении курсов мы побеседовали с господином Минору и заведующим лабораторией московского Центра непрерывного математического образования (МЦНМО) о математическом образовании в Японии и Якутии, о том, какой она должна быть сегодня Ростиславом Ивановичем ВЫСОЦКИМ.

АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна: Господин Минору, учителя математики, приехавшие на курсы повышения квалификации, очень довольны Вашими лекциями. Действительно, нам есть что перенимать друг у друга. В данное время наш институт работает над проблемами школ с низкими показателями успеваемости и школ, находящимися в трудных социальных условиях. И Ваш приезд как раз совпал с работой в данном направлении.

Господин Минору: Да, учителя задавали много вопросов, им было интересно узнать систему образования Японии и, в частности, вопросы обучения в школах маематики.

БАИШЕВА Марина Ивановна, заведующая кафедрой математического образования ИРОиПК: Господин Минору, Вы побывали в Якутске во многих учебных заведениях, посетили школы: Нижне-Бестяхскую СОШ, Малую академию наук, Якутский городской лицей, Физико-математический лицей, Северо-восточный федеральный университет. Каковы Ваши впечатления?

М.: Во-первых, обрадовало то, что мы очень похожи внешне, поэтому я чувствовал себя здесь комфортно. Обратил внимание на то, что математика в школе и повышение для этого квалификации учителей-приоритетные задачи образования. В Якутском городском лицее многие учащиеся отлично говорят на английском языке, и даже одна ученица знает японский язык. В Японии школа единая, а у вас много типов школ. Что касается математики, то мы стараемся, как и вы, усилить у обучающихся мотивацию к ее изучению. На практике показываем, где используется математика в реальной жизни.

Высоцкий Ростислав Иванович: Господин Минору, когда узнал, что я собираюсь в Якутск с лекциями на курсах повышения квалификации учителей математики, очень вежливо и осторожно спросил, может ли он принять участие в этой поездке. Я, естественно, не отказал. И вот мы здесь, нам удалось показать господину Минору, какое внимание уделяется изучению математики в Якутии. Математика до недавнего времени была отдалена от жизни. Сегодня для того, чтобы вычислить площадь прямоугольника, к примеру, мы сравниваем его с парком, имеющим такую же площадь, и вычисляем его площадь. Надо признать, 70 процентов наших школьников не знают, какую долю семейного бюджета родители тратят на их содержание. Поэтому следовало бы понять, что математическое образование должно быть ориентировано на жизнь. Образование сегодня – это часть жизни человека.

М.И.: Да, у нас действует много проектов по развитию математического образования. В Малой академии наук имеются обширные программы изучения математики, и это очень впечатлило господина Минору. Министерство образования и науки нашей республики уделяет большое внимание развитию способностей одаренных детей. В нашем институте есть отдельный центр для этого. Господина Минору заинтересовало данное направление работы в республике. Также на него большое впечатление произвело то, что в СВФУ открылся специализированный учебно-научный центр, готовящий будущих математиков.

М.: Да, есть интересный опыт в Якутии: летние, зимние школы, различные математические центры — это все точки роста, через которые проходят учащиеся, ведь в скором времени эти люди встанут у руля республики. Они в будущем будут думать, принимать ответственные решения, и все будет зависеть оттого, чему они научились в школе.

М.И.: Господин Минору, а как организована работа с учителями в Японии по повышению квалификации?

М: В Министерстве образования Японии есть единая программа повышения квалификации. По префектурам ежегодно 10 учителей могут быть рекомендованы для повышения своей квалификации. После прохождения курсов они обращаются к директору школы и принимаются на работу. Каждые 5-6 лет работы в одной школе учитель обязан менять место работы. Меня удивило у вас то, почему директор или учитель так долго работают в одной школе. Это немыслимо. Японцы считают, что образование должно быть везде одинаково равное, т.е. хороший или слабый учитель должен работать в разных школах, а не в одной только школе. Кроме того, министерство строго следит за тем, как модернизируются учебные программы. Уделяется большое внимание тому, что собой представляет ученик. Мы имеем свои национальные стандарты и специальные проекты, нацеленные на развитие компетентности учащихся. Если школьник занимается мини-исследованием, то учитель поддерживает его. Что привлекло мое внимание в Якутии? У вас много типов школ, широкая возможность прикоснуться к математике: различные кружки, дополнительное образование, школы для одаренных детей.

Р.И.: С 2010 года в обучении математике в России наметился резкий поворот: в задания ЕГЭ вошло много жизненных задач. Также в школьную математику вводятся элементы финансовой грамотности. С этого года введено изучение «Теории вероятности». Чтобы активнее двигаться в этом направлении, следует поднимать квалификацию учителей. Дети должны знать, для чего деньги, как экономить бюджет — все это есть в заданиях ОГЭ и ЕГЭ. Идет тенденция в обучении к тому, что надо знать, что такое деньги и почему можно вдруг «все потерять». Ведь каждый сам в ответе за свое благосостояние.

М.И.: У нас недавно в республике прошел «Единый математический диктант», ориентированный именно для населения, родителей, пенсионеров и т.д. Диктант проводился анонимно, в нем были подобраны 10 практико-ориентированных заданий. Взрослое население хорошо справилось с диктантом, потому что у них есть жизненный опыт. Таким образом, родители могли помочь своим детям в решении жизненно-важных задач.

Г.И.: Есть ли вариативные учебники по математике в школах Японии?

М.: В Японии используются в обучении математике 6-7 различных учебных линий. Они утверждаются Министерством образования и после рецензирования многими иностранными учеными принимается решение об их допуске к использованию.

Г.И.: Было бы хорошо для обмена опытом работы организовать выезд в Японию наших учителей.

Р.И.: Да, было бы здорово и над этим стоит подумать. Господин Минору, поделитесь мнением о пребывании в Якутии, пожалуйста.

М.: За трёхдневное пребывание здесь увидел очень многое и перенял большой опыт. Считаю, что Институт развития образования и повышения квалификации играет ведущую роль в образовании в целом в республике. Кафедра математического образования института, Марина Ивановна проводят большую работу для повышении квалификации учителей и для того, чтобы школьники получали максимальный объем знаний, чтобы успешно развивают способности детей.

Г.И.: Да, безусловно, мы глубоко заинтересованы в том, чтобы каждый школьник получал максимальный объем знаний в школе. И для этого стараемся создавать все условия для качественного повышения квалификации учителей с приглашением ведущих ученых РФ, тесно сотрудничаем с Высшей школой экономики, с московским Центром непрерывного математического образования и др.