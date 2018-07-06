О новых тарифах оплаты проезда на городских автобусах

Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска напоминает, что с 1 июля 2018 года на городских автобусных маршрутах вводятся новые тарифы оплаты проезда из следующего расчета:
|Вид оплаты проезда
|Стоимость, руб.
|проезд за безналичный расчет с использованием
проездных билетов:
|с лимитом 20 поездок на 60 дней
|450
|с лимитом 40 поездок на 60 дней
|800
|с лимитом 60 поездок на 60 дней
|1100
|с лимитом 60 поездок на 30 дней
|1000
|проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник»
|23
|проезд за безналичный расчет по виртуальной карте (с использованием телефона с мобильным приложением «Транспортная карта Якутии» по QR-коду или NFC)
|25
|проезд за наличный расчет
|30
Для осуществления оплаты с использованием мобильного приложения по QR-коду или NFC необходимо установить приложение «Транспортная карта Якутии».
Карту «Спутник» вы можете приобрести и пополнить в кассах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по следующим адресам:
- пр. Ленина, 1 (Головной офис)
- пр. Ленина, 10 (Дополнительный офис)
- ул. Кирова, 28/1 (Дополнительный офис)
- ул. Кирова, 10 (Дополнительный офис в Старом городе)
- ул. Дзержинского, 26/4 (Японский дом)
- ул. Ойунского 11/1 (ТЦ «Петровские ряды»)
Стоимость карты составляет 100 рублей.
Чтобы пополнить баланс карты самостоятельно, воспользуйтесь терминалом или осуществите привязку данной карты к приложению «Транспортная карта Якутии» для пополнения с банковских карт в онлайн режиме. Преимуществом данной карты является возможность ее пополнения в онлайн-режиме.
Приложение «Транспортная карта Якутии» можно установить, скачав его для Android c Play Market для IOS с App Stori.
Оплата с банковских карт функционирует в тестовом режиме и возможна только на тех терминалах на которых нанесена наклейка.
В промышленную эксплуатацию данный способ оплаты проезда планируется запустить с 1 августа 2018 года.
Также сообщаем, что проездные билеты «Ультралайт» приобретенные до 1 июля 2018 года буду действовать до окончания срока их действия.
Уважаемые читатели!
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