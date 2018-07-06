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6 июля 2018, 19:42
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О новых тарифах оплаты проезда на городских автобусах

Уважаемые жители и гости столицы!

 Окружная администрация города Якутска напоминает, что с 1 июля 2018 года на городских автобусных маршрутах вводятся новые тарифы оплаты проезда из следующего расчета:

Вид оплаты проезда Стоимость, руб.
проезд за безналичный расчет с использованием
проездных билетов:		  
с лимитом 20 поездок на 60 дней 450
с лимитом 40 поездок на 60 дней 800
с лимитом 60 поездок на 60 дней 1100
с лимитом 60 поездок на 30 дней 1000
проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник» 23
проезд за безналичный расчет по виртуальной карте (с использованием телефона с мобильным приложением «Транспортная карта Якутии» по QR-коду или NFC) 25
проезд за наличный расчет 30

Для осуществления оплаты с использованием мобильного приложения по QR-коду или NFC необходимо установить приложение «Транспортная карта Якутии».

Карту «Спутник» вы можете приобрести и пополнить в кассах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 1 (Головной офис)
  • пр. Ленина, 10 (Дополнительный офис)
  • ул. Кирова, 28/1 (Дополнительный офис)
  • ул. Кирова, 10 (Дополнительный офис в Старом городе)
  • ул. Дзержинского, 26/4 (Японский дом)
  • ул. Ойунского 11/1 (ТЦ «Петровские ряды»)

Стоимость карты составляет 100 рублей.

Чтобы пополнить баланс карты самостоятельно, воспользуйтесь терминалом или осуществите привязку данной карты к приложению «Транспортная карта Якутии» для пополнения с банковских карт в онлайн режиме. Преимуществом данной карты является возможность ее пополнения в онлайн-режиме.

Приложение «Транспортная карта Якутии» можно установить, скачав его для Android c Play Market для IOS с App Stori.

Оплата с банковских карт функционирует в тестовом режиме и возможна только на тех терминалах на которых нанесена наклейка.

В промышленную эксплуатацию данный способ оплаты проезда планируется запустить с 1 августа 2018 года.

Также сообщаем, что проездные билеты «Ультралайт» приобретенные до 1 июля 2018 года буду действовать до окончания срока их действия.

Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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