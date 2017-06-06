О новых правилах регистрации маломерных судов

Многие собственники маломерных судов уже осуществляют их регистрацию, готовясь к новому навигационному периоду 2017 года. Но не все знают об изменениях регистрации маломерных судов.

С 1 января 2017 года вступил в силу административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС, а также новые правила их регистрации. Об этом более подробно будущим судоводителям рассказала главный государственный инспектор Республики Саха (Якутия) по маломерным судам Аурика Смирнова.

Судовой билет будет представлять собой не книжку, как это было раньше, а лист формата А4, заполненный с двух сторон.

Новые Правила заменяют понятие «бортовой номер». Теперь моторному маломерному судну будет присваиваться идентификационный номер из буквенного кода, порядкового номера и буквенно-цифрового кода, определяющего принадлежность органа регистрации к субъекту РФ (т.е. Республике Саха (Якутия)), с обязательным нанесением контрастным цветом на обоих бортах судна.

Выглядеть идентификационный номер маломерного судна будет примерно так:

А А 1 2 3 4 R U S 1 4

Теперь судоводители не только имеют право, но и должны нести Государственный флаг Российской Федерации на флагштоке или мачте. Если на судне нет ни того, ни другого, и конструкция не предусматривает наличие таких элементов, изображение флага размером не менее 300 Х 200 мм наносится за бортовым номером судна.

«Прошу судоводителей качественно подготовить свои судна к навигации. В первую очередь, обеспечить безопасность плавания» — отметила Аурика Смирнова.

Также в связи с открытием навигации для маломерных судов началась проверка практических навыков судовождения в соответствии с Правилами аттестации в зависимости от типа судна. Основанием для проверки является положительный результат теоретических знаний. На сегодняшний день к сдаче практических навыков допущены граждане, обучающиеся в учебных центрах «ДОСААФ» и «Навигатор», реализующие программу подготовки судоводителей маломерных судов. Ученики должны проявить себя в знании правил маневрирования, подхода/отхода к причалу, знания маломерного судна и его комплектующих.