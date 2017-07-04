О новом порядке ценообразования на электроэнергию в Алдане и Нерюнгри

Согласно Постановлению Правительства РФ № 433 от 17.05.2016 г. с 1 июля 2017 года на территории Южно-Якутского энергорайона (Нерюнгринский и Алданский районы) Республики Саха (Якутия) действует новый порядок ценообразования на электроэнергию (мощность).

В соответствии с вышеназванным постановлением для потребителей, за исключением населения и потребителей к нему приравненных, вводятся 6 ценовых категорий, каждая из которых имеет свои особенности. Объединяет их отсутствие конечной цены. Она будет рассчитываться ежемесячно на основе формул и составляющих, утвержденных Государственным комитетом по ценовой политике РС (Я).

Ценовые категории различаются условиями применения тарифа на услуги по передаче электроэнергии и принципам расчета её стоимости. Потребитель осуществляет выбор ценовой категории самостоятельно.

Допускается изменение в пределах периода регулирования в рамках выбранного варианта расчета на услуги по передаче электроэнергии: между четвертой и шестой ценовыми категориями, а также между первой, второй, третьей и пятой ценовыми категориями. Гарантирующий поставщик производит расчеты с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором направлено уведомление, но не ранее даты, когда были допущены приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления по зонам суток (переход к второй ценовой категории), почасовые объемы потребления (переход к третьей-шестой ценовой категории).

– В ближайшее время Госкомцен республики должен утвердить составляющие для ценовых категорий. С момента их опубликования потребитель выбирает категорию, которая его устраивает. Об этом он обязан уведомить Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, – отметил начальник отдела методологии Энергосбыта Дмитрий Платонов.

Ценовые категории:

I ценовая категория — для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

— для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; II ценовая категория — для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

— для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода; III ценовая категория — для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

— для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении; IV ценовая категория — для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

— для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении; V ценовая категория — для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

— для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении; VI ценовая категория — для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт могут выбирать только между четвертой и шестой ценовыми категориями.