О награждении почетным знаком долгожителя Республики Саха (Якутия) «Уйэ саас»

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»
ЖИРКОВА Трофима Николаевича, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы I степени, медали «За оборону Ленинграда», почетного гражданина Тойбохойского наслега и Сунтарского улуса, Сунтарский улус (район).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВ
20 июля 2018 года
№ 2770
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