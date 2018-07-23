О награждении почетным знаком долгожителя Республики Саха (Якутия) «Уйэ саас»

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС» ЖИРКОВА Трофима Николаевича, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы I степени, медали «За оборону Ленинграда», почетного гражданина Тойбохойского наслега и Сунтарского улуса, Сунтарский улус (район). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВ 20 июля 2018 года № 2770 Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2926767

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