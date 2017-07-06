О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»

За весомый вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества Республики Саха (Якутия) с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) наградить
ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
БОКОВУ Ирину Георгиеву, Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Французская Республика.
Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ
г. Якутск 4 июля 2017 года
№ 1991comments powered by HyperComments