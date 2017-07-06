О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»

За весомый вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества Республики Саха (Якутия) с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) наградить ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» БОКОВУ Ирину Георгиеву, Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Французская Республика. Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ г. Якутск 4 июля 2017 года № 1991 comments powered by HyperComments

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