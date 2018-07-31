О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области архитектуры и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АНДРОСОВУ Ивану Степановичу — советнику генерального директора открытого акционерного общества «Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», Республика Саха (Якутия).
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу
Присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФИЛИППОВУ Сергею Кимовичу — оленеводу сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива «Таба-Яна», Республика Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
24 июля 2018 года
№449
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