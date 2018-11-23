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Красота & Здоровье
23 ноября 2018, 10:54
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О массажистах санатория «Абырал». Выбор массажиста – дело тонкое

Мария Спиридоновна Игнатьева:

Я приехала с Намского улуса, являюсь ветераном медицины. В санаторий «Абырал» поступила по рекомендации своих знакомых.Прохожу курс массажа у массажиста Александра Никитина.

Хочу отметить, что он очень добросовестный и старательный массажист! Есть с чем сравнивать, и впервые попала к такому добросовестному и грамотному массажисту! Учитывает все жалобы и пожелания, всегда находит подход именно к твоей проблеме, и делает все возможное чтобы ее решить!

У меня были проблемы с шеей и спиной и зажатыми мышцами, много времени я не могла снять мышечный тонус, но после 5 минут массажа я почувствовала расслабление в мышцах,и они прекрасно и качественно решаются! Это не просто массаж, а целое лечение. Александр работает со спиной, и даёт необходимые упражнения. А еще он очень позитивный и общительный человек.

Для всех тех, кто не может выехать за пределы республики, санаторий «Абырал» отличное место для поддержания здоровья и проведения отдыха. Всем рекомендую!

Наталья Антоновна Бакарова:

В санатории «Абырал» курс оздоровления прошла в течении одной недели.

Кроме прописанных процедур, прохожу курс массажа у массажиста Иннокентия Рязанского. Он отличный мастер и приятный человек. Ощущается, что делает массаж профессионал — уверенные, профессионально поставленные руки, четкие отработанные массажные движения, прорабатываются правильно глубокие мышцы.

Вот почему после уже первого сеанса массажа ощутила прилив сил, энергии в теле.Иннокентий помог определить проблемные места и сразу же начали работу по ним. Уже со второго сеанса почувствовала улучшения. Также заметила общее поднятие сил и настроения после посещения массажа, увеличилась работоспособность. Он хороший мастер, который учитывает все пожелания, и заранее интересуется у клиента есть ли какие-то противопоказания, болезни. Это говорит о высокой квалификации мастера!

Источник: Пресс-служба санатория «Абырал».
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