О маме Высшей школы музыки – Тамаре Сафроновой

Сегодня 3 июля, вторник. А значит, на канале «Звезда» телепередача «Музыкальный Якутск».

Сегодняшний выпуск расскажет о маме Высшей школы музыки РС(Я) им. В. Босикова – ТАМАРЕ ПРОКОПЬЕВНЕ САФРОНОВОЙ. Пусть пройдёт много лет, но имя первого ректора Высшей школы музыки Василия Босикова и первого проректора по учебно-воспитательной работе Тамары Сафроновой – никогда не забудется.

О становление Высшей школы музыки, о её первых шагах на пути к Великому музыкальному искусству – вы узнаете из уст первого проректора школы музыки – Тамары Сафроновой.

Включайте свои телевизоры в 18.45 и вспомните вместе с Учителем Учителей, заслуженным Учителем России — с Тамарой Сафроновой «Как всё начиналось в Высшей школе музыки».

Напоминаем, что «Музыкальный Якутск» можно увидеть только на канале «Звезда».