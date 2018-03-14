О любви к Родине, патриотизме и счастливом детстве споют юные якутяне

Республиканский конкурс детских вокально-инструментальных ансамблей проводится с 2014 года по инициативе Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» в рамках проекта «Музыка для всех» и посвящен Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации, 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России, 55-летию создания Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

29 марта 2018 г. в последние дни каникул в Культурном центре «Тускул» п. Хатассы проводится V Республиканский конкурс ВИА (групп), в котором принимают участие лучшие детские вокально-инструментальные ансамбли республики.

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия),

ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

Соорганизаторы: МБУ ДО «Хатасский дом творчества «Ситим» ГО «город Якутск», Культурный Центр «Тускул» п. Хатассы ГО «город Якутск».

Цель конкурса:

— Создание благоприятных условий для развития музыкального творчества и популяризации инструментального музыкального исполнительства одаренных детей и молодежи.

Задачи:

— содействие дальнейшему развитию вокально-инструментального исполнительства;

— воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле, уважения истории, традициям и культуре народа саха через инструментальную музыку;

— пропаганда духовно-нравственных ценностей и развитие художественно-эстетического воспитания;

— создание банка данных одаренных детей и молодежи в рамках проекта «Музыка для всех».

Для участия в республиканском этапе конкурса должны быть представлены два произведения:

Песня, посвященная патриотической тематике, любви к Родине, счастливому детству. Песня на выбор.

Критерии выявления победителей: исполнительское мастерство, раскрытие тематики песни, сценическая культура.

В составе жюри работают известные музыканты, видные деятели культуры, образования Республики Саха (Якутия).

В 2017 году решением жюри Гран-При присужден ВИА «Туман» Майинского лицея Центра дополнительного образования детей с.Майя Мегино-Кангаласского улуса, руководитель – Босиков Анатолий Федорович.

Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются Гран-при, дипломами лауреатов, дипломами I, II, III степеней, грамотами, также присуждаются именные номинации.

Абсолютному победителю вручается Рекомендация на присуждение стипендии Главы Республики Саха (Якутия). Победителей конкурса ждут путевки во Всероссийский детский центр «Океан». А также от Министерства образования и науки РС (Я) лучшие ВИА получат комплектующие музыкальных инструментов.

Приглашаем всех на праздник живой музыки и талантливых детей республики!