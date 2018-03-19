О любви к профессии — рассказ невролога

В конце прошлой недели были подведены итоги республиканского конкурса среди медицинских работников «ПРОФЕССИЯ – ЖИЗНЬ», в котором одержал победу проект врача-невролога Республиканской больницы №2 — ЦЭМП.

Сегодня мы расскажем вам замечательную, душевную историю Елизаветы Сивцевой, победителя конкурса, о том, как ею было принято решение связать свою жизнь с медициной, стать врачом и начать помогать людям с неврологическими заболеваниями.

«По окончанию второго курса медицинского института СВФУ, на время летних каникул, я устроилась работать курьером в реабилитационный центр в селе Хатассы, где получали лечение дети с психоневрологическими заболеваниями. В мои обязанности входило сопровождать детей на консультации и обследование в РБ №1 – НЦМ. Однажды, в центр поступил мальчик с нарушением речи. Когда он начинал говорить, невозможно было разобрать ни одного слова. Он не мог усидеть на одном месте, то кричал, то смеялся, то плакал…

Врач, ведущий лечение ребенка, должна была отлучиться по срочным делам, и поручила мне на время её отсутствие присматривать за ним. Указание я приняла, обязанности мои на тот день были закончены, я осталась присматривать за ним, заодно делая уборку в кабинете. К слову, детей с нарушениями речи я раньше не встречала, и не знала, с чего начать. Попытка завести разговор ни к чему не привела, и я молча продолжила наблюдать. Как назло, накануне я посмотрела психоделический триллер о девушке с раздвоением личности, — и на эмоциях накрутила себе, что и у этого мальчика, такое же расстройство. Не представляете, как меня трясло, я, взрослый человек, боялась семилетнего мальчика.

Каждый день я видела, как его сторонятся дети, как сложно было увлечь его логопеду на занятиях. После полдника все дети отделения с медсестрами выходили на улицу гулять. Детей в реабилитационном центре было много, за всеми нелегко не уследить, и сложных детей оставляли в отделении под наблюдением остального медицинского персонала. Их было трое: Алеша, о котором выше писала, Арсен — с заболеванием ДЦП, и девочка Вера, которая в тринадцать лет была по развитию как четырехлетняя.

Мне было жаль этих детей, поэтому я оставалась после работы и выводила их гулять. Арсена садила на спину, Веру за ручку, а Алеша радостно бегал вокруг. Территория больницы была особо не приспособлена для прогулок, и детской площадки не было, — мы с Арсеном придумывали разные игры, нам вместе было настолько весело, что все дети присоединялись к нам.

В один из таких дней мы взяли с собой мел, и рисовали на асфальте. И тогда я сделала открытие для себя, — заметила, что Алеша отлично рисует. Он нарисовал лягушку, увиденную несколькими днями ранее. Потом я попросила нарисовать его родных. Он нарисовал маму, своих братьев и собаку, потом спросила, что он любит делать больше всего,- он нарисовал себя перед телевизором. Алеша понимал абсолютно все. Мы нашли средство как общаться. Он стал намного спокойнее и начал всегда ходить с тетрадкой и ручкой…

Именно благодаря этим детям я решила стать неврологом.

Сейчас они старше, чем я тогда. Часто думаю об Алеше… Кем он стал? В мечтах я представляю его художником — иллюстратором детских книг, или кузнецом, который делает хомус с необычайно красивым звучанием. А может, он стал талантливым графическим дизайнером, и работает в престижной компании. Самое главное, я мечтаю, чтобы он вырос не озлобленным на мир, который его не понимает и не принимает. Человеку, особенно в детстве, очень важно чтоб чтобы его принимали таким, какой он есть. Не ругали за проступки, или непонимание чего-то, к каждому ребенку нужно находить индивидуальный подход, не ранив при этом его чувства, не обделять вниманием, налаживать контакт.

Сейчас, будучи профессиональным врачом, я понимаю, — скорее всего, речь его не исправилась, хотя я никогда не списываю со счетов чудо, все может быть…

В прошлом году, во время дежурства, я увидела знакомые фамилию и имя в записи на консультацию. Не чувствуя ног, побежала в приемное отделение, сердце бешено колотилось… Это был Арсен! Мы общались как старые добрые друзья, которые только вчера расстались, хотя не виделись целых 12 лет! Хоть он уже не тот мальчик, которого я могла посадить себе на спину, — он сам уже отец девочки! Это было счастье!»

Сейчас Елизавета Иннокентьевна работает врачом – неврологом вот уже почти 10 лет. О любви к профессии она продолжает рассказывать на своей странице в инстаграм, там же повествует о неврологических проблемах у детей, к примеру, публикует тематические посты о речевом развитии детей. Её аккаунт в инстаграм — @dr.nierbe

В следующей статье мы подробнее расскажем о проекте Елизаветы Сивцевой, признанном лучшим по итогам ежегодного республиканского конкурса среди молодых врачей, проводимого Министерством здравоохранения РС (Я) совместно с Молодежным Правительством РС (Я), при поддержке Министерства по делам молодежи и семейной политике РС (Я) и Якутского Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ.