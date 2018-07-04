О любимых артистах в «Избранном»

Сегодня, 4 июля, телепрограмма «Музыкальный Якутск» представляет любимых кумиров 70-80 годов. В цикле «Избранное» сегодня прозвучат песни в исполнении: Марины Поповой, Анегины Ильиной, Марии Николаевой, Александра Самсонова, мелодистов: Фёдора Петрова и Виктора Туманова. Напоминаем, что сегодня, «Музыкальный Якутск» выйдет в эфир в 20.42 на канале «Звезда». Не пропустите!