О личной жизни Марка Жиркова из воспоминаний народного писателя

“Марк Николаевич был очень высоким, с меня или еще выше (а ведь в молодости я сам был ростом 186 сантиметров), крепким человеком, с красивым, густым голосом.

Марк Николаевич считал нас родственниками. И вправду, его бабушка была родной младшей сестрой моего прадеда Руфа ДАБДЫЯ. Она вышла замуж за вилюйского казака Семена ЖИРКОВА. От брака их второго сына — народного учителя Николая Семеновича и русской девушки родились пятеро детей, в том числе и Марк Жирков.

Марк Николаевич женился на дочери священника из г. Вилюйска Поликсиньи Алексеевне. К сожаленью, детей у них не было. И вот, Марк Жирков решил усыновить племянника по матери – родного брата моего отца – Егора Гаврильевича Руфова по прозвищу Төбөт. Төбөт был смышленым 9-летним мальчишкой, имел большую тягу к игре на разных музыкальных инструментах. Жирков отметил способности бабушкиного племянника и увез его из с. Тамалакан Верхневилюйского района к себе в г. Вилюйск. Хоть и было интересно учиться, но Егорка не выдержал разлуки с родными и вскоре сбежал домой.

Позже, став взрослым, Егор Гаврильевич Руфов жил в Жиганском улусе, переписывался со мной, своим племнником. Там оставил Төбөт о себе добрую память. Он был одним из трех активистов, которые убедили жителей совхозного центра села Старая Линда, стоявшего в бездорожье в 300 км от (тогда еще города) Жиганска перевезти его в 1947 году на новое, высокое, сухое место. Теперь это село с новым названием Баахынай располагается в 100 км к югу от районного центра, на берегу одноименной реки, в 12 км от реки Лена. Егор Гаврильевич славен тем, что выбрал удобное месторасположение для села. Дядя мой был хорошим коневодом, рыбаком и охотником. Говорят, в память о нем местные жители назвали три озера: «Руфов 30 соболоох» (У Руфова 30 карасей), «Руфов ампаардаа5а» (озеро с амбаром Руфова) и «Руфов күөлэ» (озеро Руфова). В этих местах до сих пор промышляют его внуки и правнуки.

Фото: Егор Гаврильевич Руфов- Төбөт, фото 1950-х годов

Кстати, Төбөт до конца жизни сохранил любовь к музыке, выступал в местной самодеятельности. Из цинкового порохового ящичка он смастерил своеобразную скрипку и играл на ней. Однажды его музыку услышал учитель из Жиганска Модест Иннокентьевич КЫЧКИН, сын орденоносца-учителя, однокашника П.А. Ойуунского Иннокентия Гаврильевича Кычкина. Модест Иннокентьевич — родной брат первой супруги народного писателя Якутии Д.К. СИВЦЕВА-Суорун Омоллоона Марии Иннокентьевны был одним из первых выпускников Московской консерватории им. П.И. Чайковского из якутов,. Модест Кычкин настолько проникся исполнением нашего дяди, что подарил ему настоящую скрипку. Радости Егора не было предела, он играл на ней до конца своей жизни. Позже этой скрипкой его бедная вдова расплатилась за изготовление гроба умершему супругу.

Кто знает, как сложилась бы его судьба, не сбеги Төбөт из семьи Марка Николаевича обратно к родным. Может стал бы известным скрипачом…

В моем детстве Марк Николаевич заезжал к нам по дороге в Верхневилюйск в гости попить чай, как к близким родственникам. В свою очередь, наш отец Тит Гаврильевич, уезжая в Вилюйск по делам, обязательно брал и для родственника сельские гостинцы: масло, мясо, дичь.

Рассказывали, как в Москве, девушкам-якуткам (одной из них была) загородил проход в автобусе огромного роста мужчина.

— Ну и ну! Это же на какой такой простокваше так разнесло этого русского? (Ок сиэ! Бу туох ааттаах бөлөнөҕүн сиэн торолуйуот нууччаный?) – удивлялись хрупкие девушки, стоя за великаном.

Мужчина развернулся и ответил на чистейшем якутском языке: “На вилюйской простокваше” (Бүлүү бөлөнөҕөр бөлөнөйбүтүм).

Значит, помнил Марк Николаевич свои корни, помнил”.