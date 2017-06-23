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Культура & Образование
23 июня 2017, 18:19
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О культурной программе XX Игр Манчаары в Верхневилюйске

Государственные учреждения культуры республики, совместно с коллегами из Верхневилюйского улуса подготовили поистине богатую программу для всех гостей и жителей 20-х Игр Манчаары. Ведь Игры Манчаары традиционно являются одним из самых любимых и ожидаемых всеми жителями Якутии не только спортивных, но и культурно — массовых событий.
Безусловно, самым ярким событием станет церемония открытия Игр, которая намечается 6 июля в главной арене Игр Манчаары — стадионе «Ус Хоьуун» с. Верхневилюйск. Главным режиссером Открытия стал Руслан ТАРАХОВСКИЙ, главный режиссер Саха театра им. П.А. Ойунского, сценаристами являются Майя ВЛАСЬЕВА и Зоя ПОПОВА, главный хореограф — Екатерина ПАВЛОВА, а дизайнером костюмов и бутафорий стала Екатерина ШАПОШНИКОВА.
Для зрителей строится трибуна на 3000 мест, кроме того трибуны будут дополнены скамейками вокруг стадиона. Таким образом организаторы постараются дать возможность увидеть Открытие как можно большему количеству зрителей.
Всего на открытии задействованы более 3000 человек, главным образом жителей Верхневилюйского улуса, почти со всех населенных пунктом улуса. Основным костяком церемонии открытия являются артисты и сотрудники государственных учреждений культуры. Так участие принимают наши коллеги из Саха академического театра им. П.А. Ойунского, Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых, Виртуозы Якутии, НТТ «Эрэл» Театра Олонхо, Республиканского Дома народного творчества исоцио-культурных технологий, Колледж культуры и искусства, Государственный музей им. Ем. Ярославского, а также примет участие Народный ансамбль танца «Кыталык» Мегино — Кангаласского улуса.
Кроме церемонии открытия гостей ждут масса различных культурно — массовых мероприятий по самым разным направлениям культуры и искусства для гостей любого возраста. Так уже с 4 июля в селах Верхневилюйск, Кэнтик, Ороьу, Нам, Харбалах свои двери откроют для всех интересующихся историей, географией и богатствами природы улуса краеведческие музеи. Музеи, при поддержке Государственного музея им. Е. Ярославского провели обширную подготовительную работу, которые сможет оценить каждый желающий.Также в этот же день начинает свою работу Цирк Шапито Государственного цирка РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.
5 июля в совершенно новом здании районного дома культуры единственный концерт Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», воспитанники которой также являются участниками церемония открытия Игр. Начиная с 6 по 9 июля гостей ждут конкурс красоты и таланта «Сандаара Куо», фестиваль «Урунтуун», концерты танцевальных коллективов Верхневилюйского улуса и народных коллективов Мегино — Кангаласского, Горного, Оленекского улусов, каждый вечер будут проводиться вечера отдыха. Настоящим событием станет концерт всеми нами любимых мастеров искусств Анегины ИЛЬИНОЙ, Феодосии ШАХУРДИНОЙ, Марии НИКОЛАЕВОЙ, Вилены ЛАРИОНОВОЙ, малой родиной которых является Верхневилюйский улус. Они представят программу «Четыре Дивы».
Организаторы культурной программы не прошли стороной и киноискусство. Так с 5 по 8 июля в с. Верхневилюйск будет проходить кинофестиваль «Счастливая Республика», в которой примут участие короткометражные фильмы на тему здоровья, счастья, любви, дружбы и семьи. Главный инициатор Кинофестиваля — сообщество независимых кинематографистов «Саха киноклуб».
Верхневилюйский улус является родиной легендарной рок-группы «Чолбон» и многих коллективов, деятелей культуры и искусства. Посвящая 20-му, юбилейному, Играм Манчаары организаторы дарят всем этно-рок фестиваль «Хотой Айыы», в котором примут участие, кроме группы «Чолбон», группы «Дапсы», «Ургэл», «Хатан», «Уран», «Байанай», «Уолан», «Сиккиэр», «Амака», «Тыыннаах», «Эрэл», «Турук», «Халлаанна урдэл», «Тымныы 72», «Кытыл», «Дор5оон». Зрители смогут насладиться выступлениями групп, ставших визитной карточкой целой эпохи и молодыми восходящими талантами. Звуковое и световое представление фестиваля обеспечать наши партнеры из компании «Звук и свет».
Также все могут посетить и приобрести интересующие каждого изделия на выставке — ярмарке народных мастеров прикладного и художественного искусства.
В рамках программы Игр пройдут открытие сквера писателям — уроженцам из улуса, презентации книг об Играх Манчаары и об истории Верхневилюйского улуса.
XX-е Игры Манчаары в с. Верхневилюйск станут одним из самых богатых культурными событиями мероприятий республики последнего времени. Всего в эти дни пройдут более 30 культурно — массовых мероприятий по 12 точкам с. Верхневилюйск и близлежащих наслегов.
Игры Манчаары всегда являлись визитной карточкой Якутии. Имя Манчаары навсегда связана с Верхневилюйским улусом, так как именно здесь была принята инициатива о присвоении легендарного героя народа Саха самому массовому спортивно — культурному событию нашей республики.

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Источник: Николай МАКАРОВ, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я)
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