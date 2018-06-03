«О компенсационных выплатах врачам»

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) ведет планомерную работу по закреплению и созданию условий для медицинских кадров в районах. За период действия программы «Земский доктор» единовременные компенсационные выплаты получили 589 специалистов.

В 2016 и 2017 гг программа получила такую популярность, что желающих получить данную единовременную выплату стало больше, чем выделялось квот и соответственно финансирования. В 2017 году план составлял 70 квот. Финансирование осуществлялось из государственного бюджета РС(Я) и федерального фонда обязательного медицинского страхования. Поступило в два раза больше заявлений. Так как предусмотрен заявительный порядок по дате поступления заявлений и пакета документов при условии соответствия всем требованиям, все желающие выплаты не получили. В связи со снижением поступления доходов в бюджет в 2017 году не удалось предусмотреть доп расходы при уточнении бюджета.

Начиная с 2018 года финансовые средства на реализацию программы «Земский доктор» предусмотрены Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 гол и плановых период 2019-2020 годов» в составе мероприятий «Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.

Согласно Правилам, в 2018 году единовременные компенсационные выплаты будут предоставляться в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Таким образом, вследствие изменения источника финансирования программы, предоставление единовременных компенсационных выплат будет осуществляться медицинским работникам прибывшим (переехавшим) в 2018 году. Медицинские работники, которые прибыли (переехали) в 2017 году не могут претендовать на выплаты в 2018 году. В связи с этим Минздравом проводится работа по решению данной проблемы с каждым конкретным врачом. Возможно изыскание дополнительных средств, либо трудоустройство врачей в другом населенном пункте.

Необходимо отметить, что врачами заключены трудовые договора с районными больницами, в которых не предусмотрены данные компенсационные выплаты. В соответствии с законодательством Минздрав обязательства выплат может взять на себя только в пределах предусмотренных лимитов бюджетных обязательств. Договорных отношений у Минздрава с врачами нет, но учитывая необходимость социальной поддержки для медицинских работников, будут предприняты все меры по разрешению данной ситуации.