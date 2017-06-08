О II Международном эпическом форуме «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»

Второй Международный эпический форум «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» — это уникальное культурное событие в республике, встреча ученых, ведущих мировых эпосоведов, сказителей и исполнителей эпического наследия, дискуссионная площадка для творческой интеллигенции из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

В 2005 году якутский героический эпос Олонхо был признан ЮНЕСКО Шедевром устного нематериального культурного наследия человечества. Это событие имело огромный общественный резонанс в Якутии и за ее пределами и дало мощный импульс развитию региональной науки и культуры, выработке дальнейшей стратегии действий в области традиционной культуры и фольклора. В 2006 году в республике было объявлено Десятилетие Олонхо, утверждена Государственная целевая программа по сохранению, изучению и распространению эпоса олонхо. В целях сохранения уникальной эпической традиции в республике ведется масштабная работа. Во многих отдаленных селах и деревнях построены и функционируют Дома и Центры олонхо. В 2008 году начал свою работу Театр Олонхо. Осуществляется обучение детей и молодежи основам сказывания олонхо. В 2010 г. при СВФУ им. М.К.Аммосова создан Научно-исследовательский институт Олонхо.

В рамках объявленного Второго Десятилетия Олонхо и реализации пунктов Совместного коммюнике Президента Республики Саха (Якутия) Российской Федерации г-на Егора Борисова и Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) г-жи Ирины Боковой, подписанного 21 апреля 2014 года в Москве, в 2015 году в г. Якутске прошел Международный эпический форум «Эпосы народов мира на Земле Олонхо». Участниками форума стали более 300 ученых, сказителей и исполнителей эпосов из разных уголков мира. По итогам масштабного мероприятия с целью дальнейшего привлечения внимания к вопросам изучения эпического наследия народов мира было принято решение о необходимости проведения Второго Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» в 2017 году.

Второй Международный эпический форум «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» пройдёт в г. Якутск с 6 по 8 июля 2017 года под эгидой ЮНЕСКО.

Необходимость использования огромного потенциала эпического наследия народов в развитии межкультурного диалога, потребность в сравнительном изучении великих эпосов в интересах решения насущных проблем формирования духовности в мировом сообществе придают высокую актуальность проведению Форума.

Главной площадкой Форума станет река Лена, единственная в мире река, чьё русло полностью находится в районах вечной мерзлоты, на берегах которой проживают народы с самобытной культурой и богатыми традициями.

На торжественном открытии Форума, которое состоится 6 июля в долине Эркээни местности «Орто Дойду» Хангаласского района Республики Саха (Якутия), примут участие Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, Ответственный секретарь Комиссии по делам ЮНЕСКО Российской Федерации Григорий Орджоникидзе.

В рамках эпического форума пройдут два крупных международных мероприятия:

— Третья Международная научная конференция «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика», целью проведения которой является дальнейшее изучение национальных эпосов; обсуждение основных вопросов реализации программы ЮНЕСКО по культурному разнообразию в киберпространстве; сохранение сказительского искусства и использования потенциала эпического наследия народов мира в условиях глобализации. Предусмотрено проведение круглого стола по вопросам реализации долгосрочного международного проекта «Эпосы народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения» под патронатом ЮНЕСКО.

— Второй Международный фестиваль сказителей «По зову Земли Олонхо» с целью возрождения и сохранения устной сказительской традиции народов России и зарубежных стран, укрепления межнационального и международного сотрудничества по дальнейшему расширению и укреплению творческих взаимосвязей в контексте диалога культур.

В рамках мероприятий Форума будут организованы мастер-классы исполнителей национального эпоса, лекции, выставки с участием Национального центра прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Жителей города ожидает необычная концертная программа.

Организаторами мероприятий являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Департамент по внешним связям Республики Саха (Якутия), Комиссия по делам ЮНЕСКО при Главе Республики Саха (Якутия), Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо», Научно-исследовательский институт Олонхо Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Центр нематериального культурного наследия народов Республики Саха (Якутия) Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Центр духовной культуры «Арчы Дьиэтэ» г. Якутска, МО «Хангаласский район» и др. при поддержке Комиссии по делам ЮНЕСКО Российской Федерации и Постоянного представительства Российской Федерации при ЮНЕСКО (Париж).