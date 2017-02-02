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2 февраля 2017, 15:09
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О февральском совещании работников образования и науки Якутии

С 6 по 8 февраля 2017 г. состоится большое республиканское мероприятие «Февральское совещание работников образования и науки Республики Саха (Якутия)». Для работников образования и науки республики представится возможность открыто заявить о проблемах и достижениях, обменяться опытом, отметить лучшие практики и поставить новые цели и задачи. На республиканском мероприятии будут охвачены все направления образования и науки республики. Так, будут проведены различные семинары, круглые столы, переговорные площадки, курсы повышения квалификации и многое другое по вопросам дошкольного, общего, среднего профессионального образования и научной области. Также работники образования будут сдавать и нормативные испытания в рамках Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Педагогическая и научная общественность Якутии обсудит такой круг важных вопросов, как: государственная итоговая аттестация выпускников школ, независимая оценка качества дополнительного образования детей, что нового предстоит в учебной деятельности учреждениях профобразования, вопросы поступления выпускников школ в высшие и средние профессиональные учебные заведения республики и за пределы республики, политехническое образование, вопросы инклюзивного образования детей и молодежи, проектная и исследовательская деятельность школьников и студентов республики и много других актуальных вопросов и проектов.

6 февраля 2017 г. в 15.00 в Доме Правительства №2 состоится публичный отчет Министерства образования и науки РС (Я). Отчеты по итогам работы за 2016 год представят первые заместители министра Феодосия ГАБЫШЕВА и Михаил ПРИСЯЖНЫЙ.
С общей программой февральского совещания можно ознакомиться по ссылке https://minobr.sakha.gov.ru/news/front/view/2713245

 

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Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я)
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