О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын

Уважаемые жители и гости столицы!!! Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2017», посвященного 385-летию со дня основания города Якутска», 24-25 июня до местности «Ус-Хатын» будут курсировать два автобуса № 155 по маршруту «Гимеин – Ус-Хатын – Гимеин» и № 156 по маршруту «Автовокзал – Ус-Хатын – Автовокзал». Стоимость 1 поездки составит 40 рублей. Схема движения Маршрута № 155 Схема движения Маршрута №156 График движения маршрутов №155 24.06.2017 г. Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин (Ус Хатын – Гимеин — с 10:00) с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин 25.06.2017 г. Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин График движения маршрутов №156 24.06.2017 г. Автовокзал – Ус Хатын Ус Хатын – Автовокзал с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. (Ус Хатын – Автовокзал с 10:00) с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин. с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин. 25.06.2017 г. Автовокзал – Ус Хатын Ус Хатын – Автовокзал с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин. с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин. Въезд автотранспорта на территорию местности Ус-Хатын 24 и 25 июня 2017 года запрещен. На территории будут работать эвакуаторы. comments powered by HyperComments Источник: Якутск.рф

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