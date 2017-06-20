О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын

Уважаемые жители и гости столицы!!!
Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2017», посвященного 385-летию со дня основания города Якутска», 24-25 июня до местности «Ус-Хатын» будут курсировать два автобуса № 155 по маршруту «Гимеин – Ус-Хатын – Гимеин» и № 156 по маршруту «Автовокзал – Ус-Хатын – Автовокзал». Стоимость 1 поездки составит 40 рублей.
Схема движения Маршрута № 155
Схема движения Маршрута №156
График движения маршрутов №155
24.06.2017 г.
Гимеин – Ус Хатын
Ус Хатын – Гимеин
с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин
(Ус Хатын – Гимеин — с 10:00)
с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин
с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин
25.06.2017 г.
Гимеин – Ус Хатын
Ус Хатын – Гимеин
с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин
с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин
с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин
График движения маршрутов №156
24.06.2017 г.
Автовокзал – Ус Хатын
Ус Хатын – Автовокзал
с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин.
(Ус Хатын – Автовокзал с 10:00)
с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин.
с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин.
25.06.2017 г.
Автовокзал – Ус Хатын
Ус Хатын – Автовокзал
с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин.
с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин.
с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин.
Въезд автотранспорта на территорию местности Ус-Хатын 24 и 25 июня 2017 года запрещен. На территории будут работать эвакуаторы.comments powered by HyperComments