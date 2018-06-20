О движение автобусных маршрутов во время ЫсыахаТуймаады — 2018

В этом году во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2018»23-24 июня в местности «Ус-Хатын» городского округа «город Якутск» будут курсировать два автобусных маршрута №155 «Гимеин – Ус-Хатын – Гимеин», и №156 «Автовокзал – Ус-Хатын – Автовокзал». Стоимость 1проезда составит 45рублей.

Схема движения Маршрута № 155

Схема движения Маршрута №156

График движения маршрутов №155

23.06.2018 г.

Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин

с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 10-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин.

с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин

с 21-00 до 00-00 — интервал 15-20 мин с 21-00 до 09-00 — интервал 15-20 мин

24.06.2018 г.

Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин

с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин.

с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин

с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин

График движения маршрутов №156

23.06.2018 г.

Автовокзал – Ус ХатынУс Хатын – Автовокзал

с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 10-00 до 12-00 — интервал 7 мин.

с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин.

с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин. с 21-00 до 00-00 — интервал 15-20 мин

24.06.2018 г.

Автовокзал – Ус ХатынУс Хатын – Автовокзал

с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин.

с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин.

с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин. с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин

Также будет организовано движение автобусов по бесплатному подвозу пассажиров с асфальтированной площадки в местности Ус Хатын до центрального входа на по графику: 23 июня с 09:00 до 19:40и 24 июня с 09:00 до 15:00.

Въезд автотранспорта на территорию местности Ус-Хатын 23 и 24 июня 2018 года запрещен. На территориибудут работать эвакуаторы.