О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова

На сегодняшнем пресс-подходе врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что сегодня они встречались с Егором БОРИСОВЫМ и обговорили основные вопросы.

В том числе, вопросы по ликвидации последствий страшного паводка, который нынче обрушился на республику, и все еще продолжается в северных улусах.

Так же они обговорили вопросы по преодолению дефицита бюджета.

Отвечая на вопрос SakhaLife, Айсен Николаев отметил, что вопрос дальнейшего трудоустройства на встрече сегодня обговаривался. И достигнута договоренность, что Егор Афанасьевич сам сообщит общественности подробности.

Айсен Николаев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что доля республики в АЛРОСА не будет продаваться. Что касается АЛРОСА-Нюрба, то она почти продана, а он не тот человек, который едва придя, сразу начинает отменять решения своего предшественника.

Айсен Сергеевич заметил, что в республике много успехов, Якутия динамично развивалась все эти годы, и все хорошие традиции, заделы будут продолжены.