О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии

Ситуация в селе Березовка под полным контролем властей Якутии. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников.

«Котельные работают в штатном режиме за счет работы резервных генераторов, восстановлена сотовая связь, за счет подключения резервных источников питания. В верхней части села энергоснабжение остается. На данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы полностью восстановить энергоснабжение нижней части» — сообщил первый вице-премьер по итогам заседания КЧС.

Он также отметил, что в 5:30 из города Якутска самолетом вылетела группа специалистов, этим же бортом будет доставлен дизельный генератор, электрооборудование. Кроме того, принято решение направить вертолет с дизельгенератором из Среднеколымска, который отправится в Березовку в ближайшее время. В планах — в короткий срок восстановить энергоснабжение поселка в полном объёме.

В настоящее время специалистами принимаются все меры по восстановлению энергоснабжения в нижней части Березовки.