О чем говорили юные таланты Покровска с депутатом Государственной Думы?

Во время посещения депутатом Государственной Думы РФ Галиной ДАНЧИКОВОЙ школы искусств в Покровске ее юные воспитанники не упустили возможность поговорить с Галиной Иннокентьевной по душам.

Разговор в тесном кругу получился предметным и интересным. Юным дарованиям даже удалось выведать кое-какие секреты из детства Галины Данчиковой.

Больше, конечно, говорили о музыке. Выяснилось, что музыку Галина Иннокентьевна слушать любит. Она отметила, что в республике дополнительному образованию уделяется большое внимание, особенно подготовке и желанию самих ребят заниматься музыкой. Также Галина Данчикова рассказала, что тоже училась в музыкальной школе, а из любимых композиторов отметила произведения Чайковского.

На вопрос, верит ли в существование Деда Мороза и каким был самый лучший подарок на Новый год, Галина Иннокентьевна честно призналась, что верит в Деда Мороза, и как все в новогоднюю ночь ждет подарки под нарядной елочкой. А самым запомнившимся подарком для нее был подарок мамы перед новогодним утренником – это костюм снежинки.

Ребята также спросили у депутата Государственной Думы, какие кружки она посещала в детстве. На что Галина Иннокентьевна парировала встречным вопросом: «А в каких кружках занимаетесь вы»? Интересы, как выяснилось, у ребят самые разные. Помимо музыки они активно занимаются легкой атлетикой и другими видами спорта, рисуют на занятиях в художественном кружке, пробуют себя в драматургии, учат иностранные языки.

— Вот видите, сколько у вас возможностей заниматься дополнительным образованием. Когда я училась в школе, такого выбора у нас не было. Самыми значимыми и востребованными были занятия музыкой и спортом, — сказала Галина Иннокентьевна. Практически во всех районных центрах были музыкальные школы, и даже в небольшом северном поселке Эге Хая Верхоянского района, где жила их семья, тоже была музыкальная школа. Правда, набор музыкальных инструментов был ограниченным – фортепиано, баян и аккордеон. Сегодня у школьников выбор музыкальных инструментов намного больше.

Ребята буквально засыпали свою гостью вопросами. Иногда беседа переходила в формат небольшого спора, как, например, вопрос о том, что такое мечта? Они поделились своей мечтой о скором открытии нового здания музыкальной школы, на что Галина Иннокентьевна возразила, что мечта, конечно, хорошая, но у маленьких музыкантов мечта должна быть совсем другой. А строительство школ, детских садов, спортивных залов, домов культуры, больниц и других социальных объектов должно быть естественным явлением, отвечающим потребностям нашего общества, чтобы все граждане страны могли ими пользоваться. И еще она сказала, чтобы был мир на земле, и современное поколение жило счастливо.

В завершении встречи Галина Данчикова поздравила всех с наступающим Новым Годом, пожелала ребятам успехов в достижении новых высот, чтобы каждый из них получил новогодний подарок, о котором мечтал, и чтобы каждый был сам подарком для своих родителей. А педагогам пожелала терпения и настойчивости, новых творческих успехов, счастья и благополучия.