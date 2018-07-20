О чем говорили Айсен Николаев и первый президент Якутии

Временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен Николаев 19 июля встретился с Государственным советником Республики Саха (Якутия), первым президентом республики Михаилом Николаевым.

В ходе беседы Айсен Николаев отметил, что главным и важным ресурсом республики являются люди, её жители, и вся работа, проводимая руководством Якутии, вся государственная политика должны строиться вокруг человека и его благополучия.Именно поэтому в последнее время большое внимание уделяется повышению качества жизни жителей и созданию условий для их самореализации.

Михаил Николаев согласился, что главным направлением работы должна стать модернизация не хозяйства, а общества и его сознания. По его мнению, необходимо постепенно менять менталитет выживания, который не даёт развития. Только поменяв своё сознание, люди будут стараться изменить уровень своей жизни, развивать территории, добиваться успехов, в конечном счёте – развивать родную республику.

В этой связи собеседники обменялись мнением по подготовке лидеров. Для этого необходимо не только повышать образовательный уровень, а целенаправленно воспитывать лидерские качества. Айсен Николаев отметил, что такие качества необходимо прививать со школьной скамьи.К примеру, проведённые в Якутске Международные интеллектуальные игры дали возможность нашим детям сравнить свой потенциал со своими сверстниками из других регионов и стран мира, почувствовать конкурентоспособность.

Айсен Николаев поделился с Михаилом Ефимовичем своим видением дальнейшего развития республики. Михаил Николаев представил новому руководителю республики два проекта – «Три долины» и «Вилюй» – в которых представлено комплексное развитие территорий долин Туймаада, Энсиэли и Эркээни, а также группы вилюйских улусов.

Также стороны обсудили вопросы развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности.