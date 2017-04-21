О чем договорились Минприроды и Ленское бассейновое водное управление?

Сегодня, 21 апреля состоялось подписание соглашения о взаимодействии в сфере рационального использования и охраны водных ресурсов между Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и Ленским бассейновым водным управлением (ЛБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

В рамках документа стороны обязуются сотрудничать в области рационального использования и охраны водных ресурсов, восстановления водных объектов и осуществления водохозяйственной деятельности на территории Республики Саха (Якутия).

В ходе встречи министр охраны природы Сахамин АФАНАСЬЕВ отметил, что министерство является уполномоченным органом, осуществляющим отдельные переданные полномочия РФ в области водных отношений.

«Ровно год назад полномочия Департамента по водным отношениям были переданы в наше министерство. Решение задач, которые стоят перед республикой продолжается и в совместной деятельности мы видим только тесное взаимодействие и проведение единой политики в области водных ресурсов», — сказал министр.

В свою очередь, руководитель ЛБВУ Иннокентий АНДРОСОВ рассказал об интересных исторических фактах.

«С Министерством охраны природы РС(Я) нас связывает давняя история. В 90-е годы, когда республика стала суверенной, на базе ЛБВУ был создан Госкомитет по экологии и природопользованию РС(Я), который в итоге перерос в министерство. Также в следующем году исполняется 50 лет водоохранной деятельности республики. 25 июня 1968 года на территории Якутской АССР была создана первая территориальная единица Амурской бассейновой инспекции (Якутский филиал). Считаю, что именно с этого момента заложено начало природоохранной деятельности в республике», — подчеркнул он.

Свои подписи под документом поставили министр охраны природы Сахамин Афанасьев и руководитель ЛБВУ Иннокентий Андросов. Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2020 года.