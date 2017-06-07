АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
4
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.67
 63.78
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.06.2017, 12:00
Культура & Образование
О целевом обучении в Новосибирске
07.06.2017, 11:52
Культура & Образование
Афиша
Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»
07.06.2017, 11:29
Происшествия
Резонанс
Спасатели четвертые сутки ищут  дедушку на Намцырском тракте
07.06.2017, 11:26
Общество
Есть полис от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!
07.06.2017, 10:58
Общество
Сегодня день рождения ученого, общественного деятеля и предпринимателя
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
07.06.2017, 10:39
Общество
Azimut арендовал «Полярную звезду»
07.06.2017, 10:33
Происшествия
Бывшего главу улуса обвинили в нецелевом использовании бюджетных денег
07.06.2017, 10:29
Происшествия
Скандал
В Якутии на замглаву улуса возбуждено уголовное дело
07.06.2017, 10:26
Республика
«Школьное молоко» в Якутии – работа проектного офиса
07.06.2017, 10:21
Культура & Образование
Позитив
Якутский художник представил свои картины в Храме Христа Спасителя
07.06.2017, 10:15
Общество
Фотофакт
Позитив
Владимир Путин наградил якутянина!
07.06.2017, 10:08
Культура & Образование
Феодосия Габышева принимает участие во Всемирной экспертной встрече ЮНЕСКО
07.06.2017, 10:05
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
07.06.2017, 10:00
Республика
Фотофакт
Завершилась Юбилейная Х Спартакиада АК «Железные дороги Якутии»
07.06.2017, 9:25
Республика
Весна в Алдане завершилась «Весенним обострением»
07.06.2017, 9:21
Столица
Фотофакт
В Якутске торжественно закрылся отопительный сезон
07.06.2017, 7:00
Финансы
1 миллион рублей на представленный проект
07.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 7 июня 2017
07.06.2017, 3:01
Происшествия
Афанасий Максимов о расследовании пожара в его доме
06.06.2017, 20:40
Спорт
Абсолютному чемпиону Игр Манчаары – табун лошадей!
06.06.2017, 20:36
Культура & Образование
Задача проекта «Музыка для всех». Часть 1
06.06.2017, 20:23
Спорт
Юные автогонщики Якутии обкатывают летнюю трассу
06.06.2017, 20:03
Культура & Образование
Ассоциация арабских университетов планирует направлять студентов в СВФУ
06.06.2017, 19:23
Путешествия
Отдых в Болгарии – красивая природа, гостеприимный народ
06.06.2017, 19:15
Экономика
Узнай о своих долгах в Центре обслуживания потребителей
06.06.2017, 18:29
Столица
Субботник в рамках конкурса «Дружная улица-улица добра»квартале «Наука»
06.06.2017, 18:24
Экология
Позитив
Определены победители республиканских экологических конкурсов
06.06.2017, 18:21
Республика
О сроках монтажа наплавных мостов на ФАД «Вилюй»
06.06.2017, 18:17
Экономика
Конкурс «Я-инженер»: сложный выбор на первом этапе
06.06.2017, 18:10
Столица
Анонс
В Якутске пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков
06.06.2017, 18:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России
06.06.2017, 17:38
Столица
Акция «Вызов-кузов!» продолжена в Сайсарах
06.06.2017, 17:33
Культура & Образование
«С добротой в сердце!»
06.06.2017, 17:12
Экономика
Евгений Чекин отметил позитивные моменты деятельности ФАПК «Якутия»
06.06.2017, 17:05
Культура & Образование
В СВФУ выбирают лучших выпускников: отдать свой голос сможет каждый
06.06.2017, 17:01
Столица
7 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
06.06.2017, 16:57
Культура & Образование
Анонс
Каникулы: летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!
06.06.2017, 16:19
Республика
О новых правилах регистрации маломерных судов
06.06.2017, 16:10
Происшествия
Резонанс
Суд наказал обе стороны — участников «гуталиновых» видео
06.06.2017, 16:02
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» посвятил свои занятия творчеству А.С.Пушкина
06.06.2017, 15:47
Республика
Позитив
Удивительная находка хозяина новой усадьбы
06.06.2017, 15:41
Общество
Кросс, посвященный 100-летию Великого Октября и 120-летию Максима Аммосова
06.06.2017, 15:29
Экология
Якутия стала призером международного экологического проекта
06.06.2017, 14:52
Культура & Образование
Северяне отметят Праздник цветения тундры
06.06.2017, 14:47
Спорт
Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске
06.06.2017, 14:18
Спорт
Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest
06.06.2017, 13:32
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
06.06.2017, 12:48
Культура & Образование
Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии
06.06.2017, 12:35
Экология
В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора
06.06.2017, 12:30
Происшествия
В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку
06.06.2017, 12:21
Культура & Образование
«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии
06.06.2017, 12:16
Республика
Паводковая обстановка в Якутии  
06.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Вниманию журналистов!
06.06.2017, 11:42
Экономика
Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра
06.06.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль
06.06.2017, 11:21
Экономика
Жаркие скидки в mvm!
06.06.2017, 11:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2017, 10:41
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района
06.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии виновные в лесных пожарах привлечены к ответственности
06.06.2017, 10:19
Политика
 Молодые  парламентарии  Якутии  обратились к  Данчиковой  за советом
06.06.2017, 9:39
Финансы
Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока
06.06.2017, 9:37
Республика
Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага
06.06.2017, 9:35
Происшествия
В Якутии на таинственных охотников возбуждено уголовное дело
06.06.2017, 9:34
Республика
Юноши прошли школу мужества
06.06.2017, 9:20
Республика
МЧС: в Якутске ожидается порывистый ветер и осадки
06.06.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
06.06.2017, 8:45
Культура & Образование
Вопросы интеллектуальной собственности исследователей обсудят в СВФУ
06.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 6 июня 2017
05.06.2017, 23:43
Культура & Образование
Университет на свежем воздухе: стартовал проект «Open. лекции» в городском парке
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 21:43
Культура & Образование
Евгения Михайлова в столице Казахстана
Архив новостей
Культура & Образование
7 июня 2017, 12:00
30

О целевом обучении в Новосибирске

Мы продолжаем экспресс-рубрику об обучении студентов по целевой подготовке за пределы республики.

Для покрытия потребности в кадрах Республика Саха (Якутия) на основании статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.08.2014 N 235 «О порядке организации целевого обучения граждан» Республикой Саха (Якутия) осуществляет подготовку кадров в рамках целевого обучения. Целевая подготовка специалистов проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в аккредитованных в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации.

В настоящее время по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в рамках целевого обучения обучаются 3411 человек. Из них, за пределами Республики Саха (Якутия) в 32 городах Российской Федерации в 153 образовательных организациях обучается – 1950 человек, в том числе в 8 учреждениях СПО – 168 студентов. Лицам, обучающимся за пределами республики предоставляются дополнительные меры поддержки: оплата обучения, выплата стипендии, проезда и проживания.

В вузах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) в рамках целевой подготовки проходят обучение 1461 человек. Лицам, обучающимся в пределах республики предоставляются дополнительные меры поддержки: оплата обучения, выплата стипендии.

В министерстве работу по целевому обучению граждан проводит Отдел высшего образования и целевой подготовки.

Сегодня мы представляем интервью с куратором студентов-якутян в г. Новосибирске Галиной Ивановной Денисовой.

— Галина Ивановна, для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Я родилась в Казахстане.  В 1976 году вместе с родителями переехали в п. Чульман, где я училась в 10 классе средней школы № 9. После окончания школы поступила в Читинский политехнический институт (Строительный факультет). После окончания института вернулась с семьей в Республику. В начале работала в Чульманском поселковом Совете, затем в администрации г. Нерюнгри.  В 1998 году переехала с семьей в г. Новосибирск, и стала работать  главным специалистом в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) по Западно-Сибирскому региону.  В связи с ликвидацией представительства в 2006 году перешла на работу в Департамент при Президенте Республики Саха (Якутия) по прогнозированию, подготовки и расстановки кадров. По нынешнее время продолжаю работу в этом же качестве — куратор студентов якутян, обучающихся по целевому направлению в г. Новосибирске. До 2012 года курировала студентов Омска, Томска и Кемерово. В общей сложности на сегодняшний день я отработала для Республики 35 лет.  Якутия для меня —  моя малая Родина. Здесь родились и выросли мои дочери. Здесь прошла моя юность и молодость. Я всей душой люблю этот замечательный край и людей, живущих здесь.

— В каких образовательных учреждениях учится большинство студентов из Якутии?

— По состоянию на 01 мая 2017 года в г. Новосибирске обучаются более 300 студентов в 15 высших учебных заведениях. Наибольшее количество обучающихся — в Новосибирском государственном аграрном университете.  Главное направление обучения студентов — это технические и технологическое направление.   Более 60 студентов получают технические специальности в агропромышленном комплексе: технические системы в агробизнесе, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, электрооборудование и электротехнологии в АПК, зоотехния, агроинженерия.   Более 50 студентов получают строительную специальность в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. В государственном техническом университете более 30 студентов после окончания вуза будут высококвалифицированными специалистами в области энергетики, теплотехники.

— Какие мероприятия проводятся в вашем городе в целях сплочения студентов из Якутии?

— В последние годы, к сожалению,  количество первокурсников значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, когда ежегодно  поступало более 100 человек.  И каждому первокурснику уделяется максимальное внимание в адаптации учебы, проживания. Знакомство с будущими студентами начинается еще задолго до приезда ребят в город Новосибирск. Когда они приходят в Республиканскую приемную комиссию в г. Якутске и знакомятся с представителями вузов. Уже тогда налаживается контакт с будущими подопечными.  На стадии вылета из Якутска их уже сопровождают старшекурсники. И по прилету в Новосибирск их всех размещают по общежитиям. Это очень важно для детей, которые впервые уезжают от  родителей. Первое мероприятие — это посвящение в первокурсников. Традиционно это  мероприятие проводится на природе, организованно и очень интересно. Далее продолжается знакомство в кабинете представительства министерства. Здесь ребятам дается возможность задавать и получать ответы на все вопросы проживания и учебы.  И в дальнейшем они знают,  куда могут обратиться за любой помощью. Старшекурсники стараются помочь каждому вновь прибывшему студенту. В октябре проводим традиционное мероприятие по сплочению молодежи, на котором перед первокурсниками выступают  активисты молодежной организации «Саха НСК» с презентациями своих секций. Первокурсники на этом мероприятии принимают для себя решение, в каких секциях заниматься общественной деятельностью. В мае проводим традиционный национальный праздник Ысыах дружбы, на котором принимают участие студенты не только из Новосибирска, но приезжают из Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска. Количество участников доходит иногда до 300 человек. Это мероприятие проходит на высоком уровне. Проводятся соревнования по национальным видам спорта, культурные мероприятия, конкурсы и т.д.

— Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?

— Будущим первокурсникам хочется пожелать: во-первых – успехов в сдаче ЕГЭ. А тогда, когда они станут настоящими студентами — максимально использовать время. Именно время — главное богатство человека, нужно беречь его и тратить разумно!  Учиться усердно, не пропускать занятия, своевременно просить о помощи. Соблюдать технику безопасности в большом городе.  Соблюдать дисциплину и общественный порядок.  Изучать иностранные языки. По возможности получать рабочие специальности. А самое главное — достойно представлять Республику Саха!

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
02.06.2017, 14:07
Колонка
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
02.06.2017, 12:15
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
05.06.2017, 12:07
Политика
Резонанс
Виктор Федоров озадачил федералов
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
07.06.2017

Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»

Общество
07.06.2017

Есть полис от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!

Республика
07.06.2017

«Школьное молоко» в Якутии – работа проектного офиса

Позитив
Культура & Образование
07.06.2017

Якутский художник представил свои картины в Храме Христа Спасителя

Фотофакт Позитив
Общество
07.06.2017

Владимир Путин наградил якутянина!

Происшествия
07.06.2017

Афанасий Максимов о расследовании пожара в его доме

Спорт
06.06.2017

Абсолютному чемпиону Игр Манчаары – табун лошадей!

Культура & Образование
06.06.2017

Задача проекта «Музыка для всех». Часть 1