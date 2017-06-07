О целевом обучении в Новосибирске

Мы продолжаем экспресс-рубрику об обучении студентов по целевой подготовке за пределы республики.

Для покрытия потребности в кадрах Республика Саха (Якутия) на основании статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.08.2014 N 235 «О порядке организации целевого обучения граждан» Республикой Саха (Якутия) осуществляет подготовку кадров в рамках целевого обучения. Целевая подготовка специалистов проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в аккредитованных в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации.

В настоящее время по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в рамках целевого обучения обучаются 3411 человек. Из них, за пределами Республики Саха (Якутия) в 32 городах Российской Федерации в 153 образовательных организациях обучается – 1950 человек, в том числе в 8 учреждениях СПО – 168 студентов. Лицам, обучающимся за пределами республики предоставляются дополнительные меры поддержки: оплата обучения, выплата стипендии, проезда и проживания.

В вузах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) в рамках целевой подготовки проходят обучение 1461 человек. Лицам, обучающимся в пределах республики предоставляются дополнительные меры поддержки: оплата обучения, выплата стипендии.

В министерстве работу по целевому обучению граждан проводит Отдел высшего образования и целевой подготовки.

Сегодня мы представляем интервью с куратором студентов-якутян в г. Новосибирске Галиной Ивановной Денисовой.

— Галина Ивановна, для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Я родилась в Казахстане. В 1976 году вместе с родителями переехали в п. Чульман, где я училась в 10 классе средней школы № 9. После окончания школы поступила в Читинский политехнический институт (Строительный факультет). После окончания института вернулась с семьей в Республику. В начале работала в Чульманском поселковом Совете, затем в администрации г. Нерюнгри. В 1998 году переехала с семьей в г. Новосибирск, и стала работать главным специалистом в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) по Западно-Сибирскому региону. В связи с ликвидацией представительства в 2006 году перешла на работу в Департамент при Президенте Республики Саха (Якутия) по прогнозированию, подготовки и расстановки кадров. По нынешнее время продолжаю работу в этом же качестве — куратор студентов якутян, обучающихся по целевому направлению в г. Новосибирске. До 2012 года курировала студентов Омска, Томска и Кемерово. В общей сложности на сегодняшний день я отработала для Республики 35 лет. Якутия для меня — моя малая Родина. Здесь родились и выросли мои дочери. Здесь прошла моя юность и молодость. Я всей душой люблю этот замечательный край и людей, живущих здесь.

— В каких образовательных учреждениях учится большинство студентов из Якутии?

— По состоянию на 01 мая 2017 года в г. Новосибирске обучаются более 300 студентов в 15 высших учебных заведениях. Наибольшее количество обучающихся — в Новосибирском государственном аграрном университете. Главное направление обучения студентов — это технические и технологическое направление. Более 60 студентов получают технические специальности в агропромышленном комплексе: технические системы в агробизнесе, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, электрооборудование и электротехнологии в АПК, зоотехния, агроинженерия. Более 50 студентов получают строительную специальность в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. В государственном техническом университете более 30 студентов после окончания вуза будут высококвалифицированными специалистами в области энергетики, теплотехники.

— Какие мероприятия проводятся в вашем городе в целях сплочения студентов из Якутии?

— В последние годы, к сожалению, количество первокурсников значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, когда ежегодно поступало более 100 человек. И каждому первокурснику уделяется максимальное внимание в адаптации учебы, проживания. Знакомство с будущими студентами начинается еще задолго до приезда ребят в город Новосибирск. Когда они приходят в Республиканскую приемную комиссию в г. Якутске и знакомятся с представителями вузов. Уже тогда налаживается контакт с будущими подопечными. На стадии вылета из Якутска их уже сопровождают старшекурсники. И по прилету в Новосибирск их всех размещают по общежитиям. Это очень важно для детей, которые впервые уезжают от родителей. Первое мероприятие — это посвящение в первокурсников. Традиционно это мероприятие проводится на природе, организованно и очень интересно. Далее продолжается знакомство в кабинете представительства министерства. Здесь ребятам дается возможность задавать и получать ответы на все вопросы проживания и учебы. И в дальнейшем они знают, куда могут обратиться за любой помощью. Старшекурсники стараются помочь каждому вновь прибывшему студенту. В октябре проводим традиционное мероприятие по сплочению молодежи, на котором перед первокурсниками выступают активисты молодежной организации «Саха НСК» с презентациями своих секций. Первокурсники на этом мероприятии принимают для себя решение, в каких секциях заниматься общественной деятельностью. В мае проводим традиционный национальный праздник Ысыах дружбы, на котором принимают участие студенты не только из Новосибирска, но приезжают из Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска. Количество участников доходит иногда до 300 человек. Это мероприятие проходит на высоком уровне. Проводятся соревнования по национальным видам спорта, культурные мероприятия, конкурсы и т.д.

— Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?

— Будущим первокурсникам хочется пожелать: во-первых – успехов в сдаче ЕГЭ. А тогда, когда они станут настоящими студентами — максимально использовать время. Именно время — главное богатство человека, нужно беречь его и тратить разумно! Учиться усердно, не пропускать занятия, своевременно просить о помощи. Соблюдать технику безопасности в большом городе. Соблюдать дисциплину и общественный порядок. Изучать иностранные языки. По возможности получать рабочие специальности. А самое главное — достойно представлять Республику Саха!