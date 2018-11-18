Нюргуяна Азарова стала победительницей дистанционного международного шашечного матча!

Сегодня, 18 ноября, состоялся дистанционный матч между титулованными шашистками мирового уровня Чжао Ханьцин (Китай) и Нюргуяной Азаровой (Якутия). Уверенную победу одержала якутская спортсменка со счетом 2:0, об этом сообщает корреспондент ЯСИА из республиканского медиа центра.

Матч прошел в формате «прямого включения»: Нюргуяна Азарова боролась за победу в родной Якутии, а Чжао Ханьцин делала ходы из крупного шашечного центра в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Для большей зрелищности организаторы свели к минимуму время на обдумывание ходов, и все состязание заняло чуть больше часа.

По итогам двух захватывающих раундов, уверенную победу одержала спортсменка из Якутии. О впечатлениях от матча Нюргуяна Азарова поделилась с корреспондентом ЯСИА. «В видеоформате играла впервые, и это соревнование войдет в пятерку самых значимых для меня спортивных событий. С момента нашей последней встречи, чувствуется, что у Чжао Ханьцин немного поменялся стиль, но каких-либо неожиданностей по игре не было», — сказала Азарова.

Примечательно, что впервые спортсменки встретились два года назад в рамках кубка ректора СВФУ, еще будучи студентками одного университета. Тогда по итогам пяти встреч победу одержала Нюргуяна Азарова. Отрадно, что былой успех якутянке удалось закрепить и в сегодняшней встрече.

Председатель федерации шашек Якутска, генеральный директор «Сахамедиа» Алексей Чертков обратился к победительнице со словами благодарности за победу и назвал ее знаковой для всех шашистов Якутии.

Поздравляем тебя с этой победой, мы все очень переживали, но игра прошла замечательно. Эта победа стала знаковой для всех любителей шашек нашей республики, ты очень достойно выступила», — сказал он.

Добавим, что республику уже до нового года республику ждет еще один такой онлайн-матч с Китаем, но уже в расширенном формате. Об этом по видео-трансляции из провинция Хубэй сообщил вице-президент федерации шашек Якутии Юрий Никифоров. Один из крупных шашечных центров Китая в городе Ухань уже дал свое согласие на организацию этого масштабного события.

ЯСИА вело онлайн-трансляцию необычного поединка

Фото ЯСИА