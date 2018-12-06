Нюрбинский стрелок получил условный срок

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Установлено, что в начале октября 2018 г. подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центре села Кюндядя Нюрбинского района, из хулиганских побуждений, используя самозарядный охотничий карабин марки «Вепрь КМ» произвел 8 выстрелов в воздух. В результате преступных действий был грубо нарушен общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу, нарушении спокойствия и отдыха жителей села.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.