Нюрбинскими полицейскими раскрыта кража

В ОМВД России по Нюрбинскому району поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений города неизвестный похитил у местной жительницы сумку с документами, банковскими картами и сотовым телефоном. Прибывшим на место происшествия потерпевшая рассказала, что оставила вещи на столе и ушла, а когда вернулась, то обнаружила их пропажу.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за побои. Он признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу, воспользовавшись тем, что в потерпевшая была занята праздничной суетой и оставила свои вещи без присмотра. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)