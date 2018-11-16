Нюрбинские ветеринары помогли собаке, которой стреляли в голову

Врачи ветеринарного участка города Нюрбы помогли собаке с огнестрельным ранением головы, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на департамент ветеринарии.

«Утром 11 октября в ветеринарный участок города Нюрба поступил вызов. Со слов хозяев, их питомец прибежал с открытой раной на голове, скулил, мучался от боли. Думая, что собака умирает, владельцы решились на эвтаназию», — говорят в департаменте ветеринарии.

Специалисты сделали клинический осмотр собаки и в области задней части шеи выявили рваную рану. Было установлено, что большие кровеносные сосуды не были задеты, в связи с этим хозяев отговорили от эвтаназии.

Провели оперативное хирургическое лечение — были обнаружены множественные дроби и полиэтиленовый пороховой пыж. Инородное тело извлекли, рану промыли, обработали, наложили швы и назначили курс антибиотикотерапии и витамины.

На сегодняшний день собака полностью выздоровела.