Нюрбинские пожарные  спасли 6 человек от замерзания

21 декабря 2016 года 21 ч.11 мин. на пульт 01 ОГПС №26 по МО «Нюрбинский улус» поступило телефонное сообщение от начальника караула МПЧ-6 Демида Докторова о том, что между р. Марха и с. Хатын-Сысы, Нюрбинского района сломался автомобиль «Toyota Corolla», а в машине находятся шесть человек, из них 2 детей.

Незамедлительно к месту вызова выехало 1 отделение МПЧ-6 по охране с.Хатын-Сысы на автомобиле АЦ 8-40- 6/6, в составе 2-х человек. Прибыв на место поломки женщин и детей пересадили в пожарный автомобиль и отбуксировали поломанный автомобиль в с. Хатын –Сысы. В результате инцидента пострадавших нет.