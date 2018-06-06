Нюрбинец попался на краже топлива из аэропорта

Прокурором Нюрбинского района поддержано государственное обвинение по обвинению гр.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.160 УК РФ (покушение на присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что подсудимый, занимая должность в службе теплотехнического и сантехнического обеспечения филиала «Аэропорт Нюрба» ФКП «Аэропорты Севера» с полной материальной ответственностью, в конце января 2018 года, из корыстных побуждений решил похитить газовый конденсат, принадлежащий аэропорту Нюрбинского района. Реализуя задуманное, мужчина, подготовив заранее 8 пустых канистр объемом по 50 литров каждая, 27 января 2018 года слил с резервуара котельной аэропорта 400 литров газового конденсата массой 298,1 килограмм.

Однако, при вывозе конденсата с территории аэропорта на своем личном автомобиле, он был установлен и задержан на привокзальной площади аэропорта сотрудниками транспортной полиции Нюрбинского района. Похищенное имущество изъято и возвращено.

С учётом мнения государственного обвинителя, наличия у подсудимого 4 малолетних детей и иных смягчающих вину обстоятельств, его увольнения с должности, суд назначил подсудимому наказание в виде 100 тыс. рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.