Нюрба выбирает мэра

Сегодня, 24 декабря проходят выборы главы города Нюрбы. По данным на 12 часов, проголосовали 985 избирателей, что составляет 12,65%. Вместе с теми, кто голосовали досрочно, количество проголосовавших составило 1094 (14,05%).
По данным на 15 часов, проголосовали 2230 человек, что составляет 28,66% от числа избирателей.
По данным на 18 часов, проголосовали 3223 человека, что составляет 41,42% от числа избирателей.
Выборы мэра Нюрбы продолжаются.
Напомним, что предыдущий глава города Нюрбы Алексей ИННОКЕНТЬЕВ 10 сентября был избран главой администрации Нюрбинского улуса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU