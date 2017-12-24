Нюрба выбирает мэра

Сегодня, 24 декабря проходят выборы главы города Нюрбы. По данным на 12 часов, проголосовали 985 избирателей, что составляет 12,65%. Вместе с теми, кто голосовали досрочно, количество проголосовавших составило 1094 (14,05%).

По данным на 15 часов, проголосовали 2230 человек, что составляет 28,66% от числа избирателей.

По данным на 18 часов, проголосовали 3223 человека, что составляет 41,42% от числа избирателей.

Выборы мэра Нюрбы продолжаются.

Напомним, что предыдущий глава города Нюрбы Алексей ИННОКЕНТЬЕВ 10 сентября был избран главой администрации Нюрбинского улуса. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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