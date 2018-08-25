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25 августа 2018, 16:31
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«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете

Сегодня крупный якутский портал опубликовал выдержки из интервью Петра Федорова, которое он дал одной пресс-службе.

СПРАВКА:

Федоров Петр Степанович на днях был назначен главой Алмазного совета при главе Якутии.

Новый руководитель Алмазного совета в своем интервью сказал следующие вещи:

О компании ЭПЛ: 

— Наша компания производит около 80% по стоимости производимых в республике ювелирных изделий. В прошлом году «ЭПЛ» продал изделий с бриллиантами на 4 млрд рублей. В этом году мы планируем поднять продажи до 6 млрд рублей. За прошлый год в бюджет уплатили 370 млн рублей налогов.

О покорении мира:

— Покорение мира должно иметь конкретные цифры. А это 3 тысячи магазинов по всему миру, 10 тысяч рабочих мест на территории Якутии и создание как минимум тысячи долларовых миллионеров из числа жителей республики.

Интервью председателя группы компаний «ЭПЛ Даймонд» дало неожиданный эффект: заявления Петра Федорова пользователи якутского сегмента высмеяли. Вот некоторые из комментариев к статье «Глава «ЭПЛ Даймонд» предрекает появление долларовых миллионеров-якутян»:
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Источник: SAKHALIFE.RU
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