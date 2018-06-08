НВК «Саха» задолжал 12 миллионов рублей

Иск на такую сумму подал филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», сообщает Арбитражный суд Якутии.

«Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)» обеспечил работу радиоканала НВК «Саха». Но заказчик не оплатил за предоставленную услугу, образовался долг в 12 миллионов рублей. «НВК «Саха» отказывается от подписания актов приемки оказанных услуг, ссылается на отсутствие вещания в Оймяконском, Горном, Аллаиховском улусах», — указал истец в заявлении и уточнил, что услуги им оказаны в полной мере.