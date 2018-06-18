НВК «Саха» проведет прямую трансляцию «Ысыаха Туймаады»

НВК «Саха» проведет прямую трансляцию открытия «Ысыаха Туймаады» и спортивных соревнований «Игры Дыгына», сообщает телеканал «Якутия 24». Трансляцию также можно будет посмотреть на канале компании в youtube.

Кроме того, Минсвязи РС (Я) сообщает, что во время проведения национального праздника будут усилены каналы связи сотовых операторов.

«Местность Ус Хатын находится в зоне охвата мобильных сетей с поселка Жатай и микрорайона Сатал. Однако, с учетом большого количества людей, приезжающих на место праздника, непосредственно на самой территории ысыаха требуется установка дополнительных базовых станций», – сказал заместитель министра связи и информационных технологий Евгений Макаров.

Ежегодно телеком партнеры главного национального праздника Якутии обеспечивают покрытие местности Ус Хатын сетью связи второго, третьего и четвертого поколений. Как отметил руководитель регионального отделения «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Андрей Драчев, установка дополнительных станций позволит расширить каналы связи, улучшить качество передачи данных и голосовой связи. Технический директор филиала ПАО «МТС» Роман Фелиферов сообщил, что на ысыахе планируется обеспечить скорость передачи данных в 150 Мбит/с.