НВК «Саха» проведет прямую трансляцию «Ысыаха Туймаады»

НВК «Саха» проведет прямую трансляцию открытия «Ысыаха Туймаады» и спортивных соревнований «Игры Дыгына», сообщает телеканал «Якутия 24». Трансляцию также можно будет посмотреть на канале компании в youtube.
Кроме того, Минсвязи РС (Я) сообщает, что во время проведения национального праздника будут усилены каналы связи сотовых операторов.
«Местность Ус Хатын находится в зоне охвата мобильных сетей с поселка Жатай и микрорайона Сатал. Однако, с учетом большого количества людей, приезжающих на место праздника, непосредственно на самой территории ысыаха требуется установка дополнительных базовых станций», – сказал заместитель министра связи и информационных технологий Евгений Макаров.
Ежегодно телеком партнеры главного национального праздника Якутии обеспечивают покрытие местности Ус Хатын сетью связи второго, третьего и четвертого поколений. Как отметил руководитель регионального отделения «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Андрей Драчев, установка дополнительных станций позволит расширить каналы связи, улучшить качество передачи данных и голосовой связи. Технический директор филиала ПАО «МТС» Роман Фелиферов сообщил, что на ысыахе планируется обеспечить скорость передачи данных в 150 Мбит/с.
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