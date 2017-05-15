Нужна помощь пострадавшим от пожара по ул. Чернышевского

14 мая в 17:32 произошел пожар по ул. Чернышевского, 88/4, огонь полностью охватил частный дом и частично перекинулся на соседний дом №88/3.

Сергей Осинский с супругой Светланой Соловьевой остались без крыши над головой и без каких-либо средств к существованию. Семья отлучилась всего на 30 минут, а по приезде домой их ожидала страшная трагедия. Дотла сгорел их жилой дом и недостроенный объект, не удалось спасти абсолютно ничего. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Также, огонь перешел на соседний дом, к счастью, пожар удалось вовремя потушить. В соседнем доме сгорел забор, от вспышки газового баллона выбило стекла, и полностью выгорели все зимние вещи, которые находились в гараже.

Сейчас семья Осинских осталась на улице, с ними также проживали дочь и внучка, которые на данный момент размещены у знакомых.

Для пострадавших семей в первую очередь необходимы теплые вещи, также одежда, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, детские принадлежности для детей 2005, 2006, 2008, 2010 годов рождения и средства для восстановления жилья.

Просим всех неравнодушных граждан оказать посильную финансовую или материальную помощь пострадавшим от пожара. Сбор средств осуществляется по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 52 (3 подъезд со двора, 2 этаж, контактный телефон: 40-31-40, 40-23-82).

Управление Автодорожного округа надеется на то, что общими усилиями, мы сможем помочь и оказать поддержку людям, оказавшимся в критической жизненной ситуации.