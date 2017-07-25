Ньургуяна и Иннокентий Ивановы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в рамках реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации. Организаторами мероприятия являются: Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. Проведение Конкурса направлено на стимулирование и поддержку аналогичных мероприятий — конкурсов, фестивалей, акций, организуемых в субъектах Российской Федерации и федеральных округах.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

По итогам проведения Конкурса многодетная семья Ивановых стала победителем в номинации «Сельская семья».

Семья Нюргуяны и Иннокентия Ивановых многодетная, имеют восемь несовершеннолетних детей. Большая дружная семья, проживает в селе Ымыяхтах Намского улуса. Ивановы яркая и разносторонне развитая семья. Дети Ивановых активисты и спортсмены, успешно учатся и являются примерами для своих сверстников.

Более десяти лет семья участвует в разных конкурсах, начиная от наслежного до всероссийского уровня. Награждены ведомственными наградами Намского улуса и Республики Саха (Якутия), победители республиканского фестиваля семейных проектов «Сельская семья-2016», в этом году получили премию от Главы Республики Саха (Якутия).

Награждение победителей Всероссийского конкурса пройдет в ноябре в г. Москве.

Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) координирует и организует семейные конкурсы.

Поздравляем семью Ивановых с победой и желаем дальнейших успехов!