Ньургустаана Ширяева – победительница в первом кросс-биатлоне Якутска

Клуб «Саха биатлон» и ассоциация лазертага Якутии при поддержке городского Управления спорта и физической культуры провели первые открытые соревнования по кросс-биатлону среди любителей.

Инженер производственно-технического отдела Энергосбыта Ньургустаана Ширяева преодолела 6,9 километра с двумя огневыми рубежами за 40 минут 29, 41 секунды. Отрыв от соперниц – две минуты! Призеров наградили медалями, грамотами и ценными призами, также состоялась цветочная церемония.

– На соревнованиях оказалась по приглашению друзей. На победу не рассчитывала. Тем более, что, из-за промахов в стрельбе «на стойке» пришлось наматывать штрафные круги. Помогли занятия бегом, к которым меня пристрастила инженер нашего отдела Валерия Афанасьева. Года два назад она предложила заниматься в Клубе любителей бега. Этот вид легкой атлетики в кросс-биатлоне для меня оказался решающим. И, конечно, первые слова поздравления я услышала от коллег-энергетиков, – рассказывает Ньургустаана.

Коллектив Энергосбыта поздравляет Ньургустаану Афанасьевну с победой!