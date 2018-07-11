Нулевые чтения законопроекта о пенсиях прошли в Общественной палате РФ. Что было сказано о пенсионерах Севера?

На днях в Общественной палате РФ состоялись нулевые чтения предложенного Правительством РФ законопроекта о повышении пенсионного возраста («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»). В них приняли участие члены Общественной палаты РФ (в том числе и член Палаты от нашей республики Вячеслав Алексеев), президиума Совета палат, депутаты Государственной Думы, представители Правительства РФ, внебюджетных фондов, Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, профсоюзных организаций различных отраслей, негосударственных пенсионных фондов, научных и экспертных организаций.

Как рассказал Вячеслав Петрович, нулевые чтения прошли, как ожидалось, в формате острейшей дискуссии. Стопроцентных сторонников на чтениях не было, все считают, что требуются коррективы, но зато были ярые противники законопроекта. Главный аргумент последних – в стране не созданы экономические и социальные предпосылки к повышению пенсионного возраста. И принятие закона не увязано с исполнением майских указов Президента РФ Владимира Путина, направленных на борьбу с бедностью,повышение уровня жизни граждан, увеличение продолжительности жизни. Жители 31 региона России, исходя из средних показателей продолжительности жизни, которые в них зафиксированы, рискуют не дожить до предлагаемого Кабинетом министров России пенсионного возраста.

Осенью этого года Правительство РФ во исполнение майских указов должно было разработать 12 федеральных программ, которые предусматривают комплекс мер по оздоровлению экономики, увеличению числа рабочих мест, улучшению демографической политики, повышению уровня жизни и так далее. А вместо этого, как сказали многие присутствующие на нулевом чтении, начало с крайне болезненной для населения меры —повышения пенсионного возраста, то есть «телеги», которая не должна стоять впереди «лошади».

90 процентов жителей страны против принятия данного законопроекта, но почему-то народные избранники — 61 региональный законодательный орган высказались «за».

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, по наблюдению Вячеслава Петровича, изменил свое мнение после серии дискуссий, прошедших в региональных Общественных палатах России.Валерий Александрович, по-прежнему считает, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Но если раньше он соглашался с тем, что закон следует принимать в том виде, которое предложило Правительство РФ, то сейчас руководитель ОП РФ заявил, что проект закона нуждается в существенной доработке.

— Десятки факторов не учтены. И здесь важна роль ОП РФ — мы не дадим протащить этот законопроект без обсуждения. Это наша прямая задача — устраивать прямой диалог исполнительной власти с обществом, — заверил он.

Валерий Фадеев добавил, что у граждан есть еще масса вопросов: «Что будет с растущим дефицитом на рынке труда? Очень много вопросов о реальной трудоспособности и заболеваемости населения. В пояснительной записке этих цифр нет. Какие есть оценки в части инвалидности? Какие есть затраты в части бюджета? Что касается трудовой дискриминации — это печальный факт жизни, и как убедить работодателей, чтобы они держали на работе людей старшего возраста и не избавлялись от них? А молодые куда денутся?»

— Тема крайне сложная, но важно, что обсуждение продолжается, и оно будет все более активным. Мы и все общество только на старте обсуждений, — подчеркнул Валерий Фадеев.

Он также, как и все, отметил, что законопроект и вся бюджетная политика слабо увязаны с майским указом Президента РФ.

Позицию северных и дальневосточных регионов высказал председатель Федерации профсоюзов Камчатского края, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин. Он сказал, что если в советские времена Север и Дальний Восток манил людей высокими зарплатами, пенсиями, ранним выходом на пенсию, теперь из-за низкой социальной защищенности идет массовый отток населения. «Дальневосточный гектар» не оправдал надежд, в этом убедился во время недавнего визита секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Если повысить пенсионный возраст, это вызовет еще больший отток населения, так как на этих огромных территориях остра проблема безработицы. Как это можно будет соотнести с исполнением одного из «майских» указов о приоритетном развитии ДВФО, остается только гадать.