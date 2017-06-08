Спартакиада медсестер: Ну ж, был денёк!

180 лет назад родились эти строчки. Михаил ЛЕРМОНТОВ написал «Бородино» к 25-летию Бородинского сражения в 1837 году. Незамысловатые и вселяющие гордость за отечество строки вспомнились мне на Республиканской спартакиаде медицинских сестер «Я выбираю ЗОЖ», что прошла сегодня в местности Ил Эйгэ.

Эскадрон гусар летучих Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи разбил свой бивак рядом с коллегами — коллективами медицинских организаций республики. Слева расположились хангалассцы, справа — столичная сборная медицинских организаций «Эко-сити».

Никто, конечно, никто не «чистил кивер весь избитый», но сердце защемило: у импровизированного костра с закопченным котлом гусар негромко перебирал струны гитары, рядом расположился другой «подкручивая ус», у палатки их друзья хохотали, разыграв кого-то, присели в сторонке сестры милосердия…

С удивлением узнаю, что костюмы гусар и барабанщиц для флэшмоба в стиле 1812 гола сшиты и мастерски украшены руками медицинских сестер больницы. Идея «гусарского» флешмоба родилась у главного врача больницы Бориса АНДРЕЕВА (к слову, в роли бравого «полковника» выступил он сам), а воплощением ее в жизнь занимались медицинские братья и сестры.

«Ну ж был денек!» Даже далеко не июньский холод не помешал выступлениям команд и не испортил настроение участникам спартакиады. Жизнь в Ил Эйгэ сегодня кипела. Медицинские сестры и братья основательно потрудились над украшением своих «городков»-түhүлгэ, выступили с «визитками» на различные темы в формате флэшмоба, состязались в стрельбе, мас-рестлинге, веселых стартах, азартно болели за своих, просто общались в неформальной обстановке. Республиканская больница №2 для своего флэшмоба подготовила выступление барабанщиц.

В общем, праздник ЗОЖ удался!