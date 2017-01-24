Новый замминистра представлен коллективу минэкономики

Первый заместитель председателя правительства – министр экономики Алексей СТРУЧКОВ представил коллективу нового заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) Владимира СИВЦЕВА. Сивцев Владимир назначен на пост заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) указом главы республики №1677 от 10 января 2016 г.

Алексей Стручков представил нового замминистра и отметил имеющийся опыт Владимира Сивцева в сфере экономики и финансов: «Свою карьеру Владимир Михайлович начал в близком нам Министерстве финансов и пришел к нам уже с Министерства по развитию Дальнего Востока – на данный момент это одно из федеральных министерств, с которым мы ведем наиболее плотную и эффективную работу по всем направлениям».

Владимир Сивцев, в свою очередь, выразил твердое намерение сразу же погрузиться в работу для совместного достижения результатов: «Я очень рад стать частью столь компетентного, опытного и ответственного коллектива. Со многими из вас мы пересекались по рабочим вопросам, и я верю, что можем и должны достичь поставленных целей».

Новый заместитель министра будет курировать деятельность департамента по работе с федеральными программами и госкапвложениям и департамента развития производственных отраслей и инфраструктуры.

Справка

Сивцев В.М. родился 1984 году в г. Якутске.

В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2007-2011 годы – ведущий специалист, главный специалист отдела бюджетной политики Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

В 2011-2012 годы – старший референт секретариата первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

В 2012-2016 годы – руководитель Департамента по бюджету Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

В 2016-2017 годы – начальник отдела бюджетного планирования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва).

Сивцев В.М. состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия), заместитель председателя Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), его характеризуют такие качества, как инициативность, целеустремленность и компетентность. Проходит обучение в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.