Новый якутский министр получил в российском интернете обидное прозвище

Якутский, а затем и российский сегмент интернета получил новую пищу для размышлений над кадровой политикой в современной России. Речь идет об интервью нового министра инвестиционного развития и предпринимательства республики Саха (Якутия) Антона Сафронова. Чиновник вступил в должность по распоряжению главы республики от 9 января и уже на следующий день дал интервью местному телеканалу. То, как отвечал новоявленный министр на вопросы ведущей канала, дало повод сетевой публике сравнить Сафронова с мэром Киева Виталием Кличко.

Сейчас в Сети набирает популярность смонтированное интервью нового министра, которое, впрочем, как утверждается, не сильно отличается от оригинала. При этом оно довольно неплохо передает речевой портрет чиновника, который, как замечают критики, еще способен посоревноваться с киевским мэром по части косноязычия. Тем более что оба являются выходцами из профессиональной спортивной среды: Антон Сафронов занимался борьбой и даже обучался в училище Олимпийского резерва.

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